Hogwarts Legacy: Spieler bekommen jetzt etwas geschenkt – aber nur noch wenige Tage

Die Modding-Community von Hogwarts Legacy bekommt eine besondere Gelegenheit: Warner Bros. und CurseForge veranstalten mit dem Goblets of Mods Contest einen Wettbewerb, bei dem kreative Köpfe mit ihren Ideen Preise im Gesamtwert von 125.000 Dollar gewinnen können. Für besonders beeindruckende Mods winken bis zu 5.000 Dollar (etwa 4.800 Euro).

Anlass für das Event ist die kürzlich von den Entwickler*innen eingeführte offizielle Modding-Unterstützung für das Spiel. Teilnehmen kann jede und jeder mit eigenen kreativen Projekten. Neben der Entwicklung müsst ihr dafür zudem nicht besonders viel tun.

Hogwarts Legacy: Kreative Möglichkeiten für Modder*innen

Um Teil des Wettbewerbs zu werden, sind lediglich die folgenden Dinge nötig, wie auf der offiziellen Seite erklärt wird: Ladet zunächst das offizielle Dev Kit herunter und beginnt mit der Erstellung eurer eigenen Mod. Sobald diese fertig ist, könnt ihr sie direkt aus dem Dev Kit in Hogwarts Legacy einreichen.

Um eure Teilnahme offiziell zu machen, füllt ihr zum Schluss noch das Registrierungsformular für den Goblet of Mods Contest aus. Danach sind eure eingereichten Mods für die großen Hauptpreise, die wöchentlichen Belohnungen und die Community-Favoriten qualifiziert.

Die Bandbreite an Möglichkeiten ist dabei groß. Ihr könnt euch beispielsweise auf Weltgestaltung konzentrieren und neue Quests oder Dungeons erschaffen. Alternativ passt ihr Charakter-Designs, magische Kreaturen oder Besen an oder fügt neue Spielmechaniken und Komfortfunktionen hinzu.

Diese Preise gibt es

Der Wettbewerb läuft über mehrere Wochen und es werden regelmäßig Gewinner*innen gekürt. Wer also talentiert im Modding ist, kann nicht nur die Community bereichern, sondern sich auch eine Chance auf einen der Preise sichern. Welche das sind beziehungsweise wie hoch diese ausfallen, wird nach Art der Mods kategorisiert.

Preiskategorien und Gewinne für Hogwarts Legacy-Fans:

Worldbuilding – $5,000 (5 Gewinner)

– $5,000 (5 Gewinner) Cosmetics – $2,500 (15 Gewinner)

– $2,500 (15 Gewinner) Gameplay – $2,500 (10 Gewinner)

– $2,500 (10 Gewinner) Wöchentliche Gewinner – $500 (60 Gewinner)

– $500 (60 Gewinner) Community-Favoriten – $2,500 (3 Gewinner)

Wichtig: Die Einreichungsphase geht vom 20. Februar bis zum 27. März, wobei wöchentlich jeweils donnerstags die Gewinner verkündet werden. Am 26. März endet die Frist für alle Einsendungen. Am 3. April werden die Hauptgewinner*innen bekannt gegeben. Vom 3. bis 8. April findet das Community-Voting statt, dessen Ergebnisse am 10. April verkündet werden.

Wer dagegen nicht selber entwickeln, aber dafür umso mehr spielen will, kann aktuell gleich acht neue Mods für die PC-Version von Hogwarts Legacy ausprobieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.