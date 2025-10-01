Hogwarts Legacy: Überraschendes Update verzaubert jetzt Fans – „Das ist der Weg in die Zukunft“

Obwohl der Release des Open World-Kassenschlagers bereits einige Jahre in der Vergangenheit liegt, wird man nicht müde, Hogwarts Legacy mit frischen Updates zu versorgen. So auch dieses Mal, lässt eine überraschende Aktualisierung die Potterheads der Videospielwelt förmlich vor Freude jubeln.

Kein Wunder, immerhin dürfen eben jene seit Anfang 2023 in die wundersame Welt des Zauberschlosses und seinen Ländereien eintauchen, dabei allerhand magische Abenteuer erleben und sich selbst zu mächtigen Zauberern und Hexen ausbilden lassen. Das geht jetzt sogar noch besser und der Grund dafür liegt in der jüngsten Ankündigung.

Obwohl das von Avalanche Software entwickelte und von Warner Bros. veröffentlichte, riesige Rollenspiel nur so im Tempo eines Nimbus 2000 zum Hit avancierte, wurde Hogwarts Legacy nicht selten für seine ausbleibenden Inhalts-Updates seit dem Launch kritisiert. Mittlerweile ist in dieser Hinsicht auch nicht mehr viel zu erwarten, immerhin dürften wir davon ausgehen, dass die kreativen Köpfe der Spieleschmiede bereits an einem Nachfolger werkeln. Umso erfreulicher also, dass man dem Erstling mit der Unterstützung für Xbox Play Anywhere nun noch einmal ein großes Maß an Aufmerksamkeit zukommen lässt.

Das Feature lässt Hexen und Zauberer in Zukunft die Möglichkeit, einen Titel auf digitalem Wege ein einziges Mal zu erwerben, diesen allerdings anschließend sowohl auf ihren Xbox-Konsolen als auch auf etwaigen Gaming-PCs sowie unterstützten Handhelds zu spielen, ohne dabei einen weiteren, separaten Kauf unternehmen zu müssen. Doch damit nicht genug: Ebenso wird sämtlicher Fortschritt, neben Erfolgen und Erweiterungen oder Add-ons, ebenfalls übernommen. Dies bedeutet im Grunde genommen, dass ihr über alle unterstützten Plattformen hinweg genau da weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt, ohne an gespeicherten Daten einzubüßen.

Hogwarts Legacy ist der jüngste Neuzugang im Programm des Xbox Play Anywhere-Service, der mittlerweile über 1.000 Titel in seiner ausgiebigen Spielebibliothek zählt. Darunter fallen auch der Rollenspiel-Hit des aktuellen Kalenderjahres, Clair Obscur: Expedition 33, The Outer Worlds 2, DOOM: The Dark Ages, das zuletzt erschienene Gears of War: Reloaded und viele Vertreter mehr. Weitestgehend stößt die Ergänzung unter den Nutzenden auch auf Begeisterung, liest man beispielsweise auf Twitter Kommentare wie „Wow, das ist unglaublich!“ oder „Plötzlich besitze ich das Spiel auf meinem PC UND mein Fortschritt ist noch da. […] Das ist der Weg in die Zukunft.“

Manch andere hingegen können dem Ganzen weniger abgewinnen, sind sie doch der Meinung, dass Hogwarts Legacy eine Sonderbehandlung erhalten würde, während Spiele wie Fallout 76, Minecraft, Diablo 4 und weitere große Namen noch immer darauf warten würden, im Angebot von Xbox Play Anywhere aufgenommen zu werden. Habt ihr euch bereits durch das magische Massenphänomen bis zum letzten Funken gezaubert, dürfte euch jetzt eine immerhin kostenlose Erweiterung für Hogwarts Legacy ein völlig neues Spielgefühl bieten.

