Hogwarts Legacy: „Was stimmt denn damit nicht?“ – Darüber diskutieren Spieler jetzt

Die Welt von Harry Potter begeistert Fans bereits seit Jahrzehnten und mischt noch immer ganz weit oben in den einflussreichsten Franchises für unsere moderne Pop-Kultur mit. Entsprechend erfolgreich ist auch das zugehörige Videospiel Hogwarts Legacy.

Natürlich kann das Rollenspiel trotz glänzender Kritiken nicht alle Spieler*innen in absolut jedem Punkt überzeugen. Ein Gameplay-Abschnitt steht gerade in der Kritik dafür, zu schwierig zu sein und zu viel Zeit zu kosten. Dagegen werden Stimmen laut, die nicht verstehen können, warum man hierbei auf Probleme stoßen sollte.

Hogwarts Legacy: Ein Gameplay-Abschnitt polarisiert

„Haben sie diesen Rätselraum überhaupt selbst getestet?“, fragt sich Nutzer*in AVariertyStreamer in einem Post zu Hogwarts Legacy auf der Plattform Reddit und zweifelt damit die Qualitätssicherung der Entwickler*innen an. Unter dieser Überschrift prangt ein Screenshot aus dem Spiel, welcher eine der Depulso-Aufgaben zeigt. Da hat wohl jemand eine schwere Zeit mit den kniffligen Schiebepuzzles – und ist damit auch nicht allein, wie einige der Kommentare unter dem Beitrag andeuten.

Um erfolgreich ein Depulso-Level abzuschließen, muss eine Ansammlung von großen Blöcken zu einer Konstruktion verbunden werden, die Voranschreiten ermöglicht. Dafür braucht es, wie der Name verrät, den Zauber Depulso, welcher erlaubt, Objekte von sich wegzuschieben. Auch Accio muss vorher erlernt werden, damit außerdem ein Heranziehen funktioniert. Treffen Blöcke aufeinander, bleiben sie aneinander haften. Der Trick ist es also, beim Erschaffen eines neuen Bauwerkes die richtige Reihenfolge der Schritte einzuhalten, damit die korrekte Form erreicht wird. Bei einem Fehlschlag heißt es: Alles auf Anfang.

Hogwarts Legacy: Depulso-Räume zu leicht oder zu schwer?

Räumliches Denken ist keine Fähigkeit, die jede*r perfektioniert hat, weshalb der Schwierigkeitsgrad der Depulso-Räume unterschiedlich wahrgenommen wird. „Selbst, nachdem ich mir Walkthroughs angeschaut habe, konnte ich ihn immer noch nicht lösen und habe einfach aufgegeben„, beichtet ein*e Nutzer*in in dem betreffenden Reddit-Thread. „Was stimmt denn damit nicht? Ich hatte nie ein Problem“, entgegnet ein*e andere*r. Sogar Bezeichnungen wie „zu leicht“ fallen in dem Zusammenhang zeitweise.

Als besonders nervig wird beschrieben, dass die Blöcke in einigen Fällen gefährlich werden und Spieler*innen zerquetschen, die anschließend wieder von vorne beginnen müssen. Nach Zeitspannen, die teilweise auf ein bis zwei Stunden geschätzt werden, konnten einige Fans dem Reddit-Thread nach zu urteilen erst Erfolg schmecken, während andere nur wenige Minuten brauchten. Der Weg zum Ziel scheint dabei unterschiedlich auszufallen. So schreibt ein*e Nutzer*in beispielsweise, dass es möglich ist, sich auf einen in Bewegung befindlichen Block zu stellen, um befördert zu werden. Auch wenn das nicht gerade der konventionelle Ansatz ist.

Ob die Depulso-Räume auch im zweiten Teil des Harry Potter-RPGs wiederkehren werden? Fan-Wünsche zu Hogwarts Legacy 2 sind immerhin schon reichlich eingegangen.

