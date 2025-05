Hogwarts Legacy: Wichtige Ankündigung lässt Fans aufatmen – „Hatte ich nicht erwartet“

Der Release der Nintendo Switch 2 rückt mit jedem Tag näher und damit auch die nächste Veröffentlichung von Hogwarts Legacy. Das magische Rollenspiel wagt nämlich direkt am ersten Tag den Sprung auf den Nachfolger der Hybrid-Konsole – und dazu gibt es jetzt eine richtig gute Nachricht.

Kurz zur Ausgangslage: Bereits auf der ersten Switch konntet ihr zum Zauberer oder zur Hexe werden, allerdings ist diese Version technisch sehr eingeschränkt im Vergleich zu den restlichen Konsolenumsetzungen. Mit der Switch 2-Variante ändert sich das, aber Fans befürchteten, dass sie doppelt zum Vollpreis zur Kasse gebeten werden. Das ist glücklicherweise nicht der Fall.

Hogwarts Legacy: Upgrade-Funktion für Switch 2 vorgestellt

Noch vor kurzem hat sich Publisher WB Games nicht dazu geäußert, ob Spieler*innen, die Hogwarts Legacy bereits auf der Nintendo Switch besitzen, noch einmal tief in die Tasche für die neue Version greifen müssen. Jetzt steht fest: Es gibt eine Möglichkeit, direkt zu upgraden – nur kostenlos ist es leider nicht.

Keine Sorge, der Umstieg wird euch nicht zum Vollpreis angeboten. Sofern ihr Hogwarts Legacy bereits digital besitzt, erhaltet ihr im Nintendo eShop das Angebot, für 10 Euro auf die Nintendo Switch 2 zu wechseln. Solltet ihr hingegen ein physisches Exemplar besitzen, erreicht ihr den Shopeintrag über einen Button im Hauptmenü des Rollenspiels.

Lesetipp: Warum sich Hogwarts Legacy auch 2025 noch lohnt

Damit geht WB Games den gleichen Weg wie Nintendo bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Diese können ebenfalls für einen kleinen Obolus entsprechend umgewandelt werden. Bei den Fans auf das Reddit sorgt für Freude. Der oder die Nutzer*in KrivUK schreibt etwa: „Oh, das hatte ich nicht erwartet, zumal es eine offizielle Ankündigung gab, dass es, da es so unterschiedlich war, neu gekauft werden musste. Ausnahmsweise hat WB mal etwas Gutes getan.„

Auch der Standard-Preis überrascht ein wenig

Wer Hogwarts Legacy hingegen noch nicht besitzt, muss deutlich mehr auf den virtuellen oder realen Tresen legen. Allerdings sind Befürchtungen von 70 bis 80 Euro nicht wahr geworden. Stattdessen werden gemäß Eintrag im eShop 59,99 Euro fällig – für ein über zwei Jahre altes Spiel sicherlich nicht günstig, aber zumindest auch nicht gänzlich absurd.

Technisch ist das Upgrade auf der Nintendo Switch 2 übrigens deutlich bemerkbar, wie ein jüngst veröffentlichtes Video noch einmal unter Beweis stellt. Grafisch orientiert sich die Version deutlich stärker an den anderen Konsolen, während nun auch die offene Welt nahtlos erkundbar ist. Derzeit müsst ihr auf der originalen Nintendo Switch bekanntlich noch mit etlichen Ladepausen auskommen.

Das offizielle Vergleichsvideo zeigt die Unterschiede gut auf:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob sich der Umstieg letztendlich lohnt, bleibt natürlich ganz euch überlassen. Wie gut sich Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch 2 schlägt, erfahren wir spätestens am 5. Juni 2025, dem Releasetermin des Spiels und der Konsole. Dann dürfen wir uns auch über ein ganz neues Mario Kart freuen.

Quelle: YouTube / Hogwarts Legacy, Reddit / @KrivUK, Nintendo eShop