Hogwarts Legacy: Wird das Sequel ein Free-to-Play mit Multiplayer? Neue Hinweise lassen aufhorchen

Es ist kein komplett neuer Gedanke, dass Hogwarts Legacy 2 sich in seiner Natur grundlegend vom Vorgänger unterscheiden könnte. Gerüchte über eine mögliche Umsetzung als Live-Service-Spiel kursierten bereits vor einer Weile, auch wenn nachfolgende Ereignisse sich eher als Gegenargumente zu dieser Vermutung anboten.

Ganz scheint die Richtung eventuell noch nicht ausgeschlagen zu sein, wenn man die losen Fäden aus aufgetauchten Stellenausschreibungen bei Warner Bros. Games zusammenführt. Das entstehende Muster deutet nämlich auf ein Free-to-Play mit Multiplayer-Fokus hin.

Hogwarts Legacy: Wird hier das Team für den zweiten Teil zusammengestellt?

Es ist besonders die Anzeige, die einen führenden Designer für Narrative-Elemente sucht, welche sich am engsten mit einem nächsten Hogwarts Legacy in Verbindung bringen lässt. „Werde Teil unseres Teams hinter dem Blockbuster-Action-RPG mit Open World Hogwarts Legacy, während wir kreieren, was danach kommt„, heißt es zu Anfang des Einführungstexts – auch wenn das Harry Potter-Rollenspiel hier natürlich ebenfalls nur als Beispiel für frühere Projekte dienen könnte.

Zusätzlich sorgt die mehrfache Erwähnung einer bestehenden IP mit geliebten Charakteren dafür, dass die gesetzten Pfeile auf Hogwarts Legacy 2 deuten. In der Aufgabenbeschreibung heißt es beispielsweise: „Bringe favorisierte Charaktere aus dem existierenden Canon und der IP ein.“ Vorteilhaft für den Job sei außerdem „eine Passion für das Quellmaterial und die IP, an der wir arbeiten“.

Sollten diese Punkte tatsächlich auf das vermutete Spiel hindeuten, wie GameRant und Comicbook ebenfalls annehmen, lassen sich aus dem restlichen Inhalt der Announce einige spannende Rückschlüsse auf den entstehenden Titel ziehen. Diese bezieht sich nämlich auf ein Online-Multiplayer-RPG und stellt heraus, dass verlangt wird, eine Narrative zu schaffen, die in den Rahmen von PvP, PvE, Matchmaking und Live-Service-Updates passt.

Auch einige andere Stellenanzeigen von Warner Bros. Games nennen ein solches Online-Multiplayer-RPG. Unter anderem wünscht man sich dabei Teamzuwachs mit Erfahrung in Bezug auf Free-to-Play-Titel, wie GameRant festgestellt hat. Expertise in Bezug auf Live-Service-Modelle, Content-Updates und Support für einen Multiplayer-Titel nach Launch sollen von Bewerber*innen mitgebracht werden. Ein weiteres Gesuch, welches wieder die gleiche Spielebezeichnung verwendet, spricht Personen an, die sich in Bezug auf Langzeitmotivation, dem Beibehalten von Spieler*innen und Monetarisierungsstrategien auskennt.

Ob hier jedoch in Wirklichkeit an etwas ganz anderem gewerkelt wird, das ist nicht auszuschließen. Immerhin haben in der Vergangenheit der Abschied von Warner Bros. Games-Chef David Haddad und eine Einordnung von Branchen-Insider Jason Schreier Entwarnung geben wollen, was die Möglichkeit einer Umsetzung von Hogwarts Legacy 2 als Live-Service-Game betrifft.

