Zeitlosen Klassiker für kurze Zeit „gratis“ spielen mit Nintendo Switch Online

Mit einem Nintendo Switch Online-Abo kommen Spieler*innen immer mal wieder in den Genuss besonderer Aktionen, bei denen nicht selten das Stichwort „kostenlos“ fällt. Denn wer regelmäßige Zahlungen an Nintendo leistet, darf dafür natürlich auch etwas im Gegenzug erwarten.

Diesmal gibt es wieder ein kleines „Gratis“-Geschenk, das allerdings nur für begrenzte Zeit in den Besitz von Abonnent*innen wandert: Eine Woche lang können sie Hollow Knight zocken, ohne den entsprechenden Preis zu zahlen.

Eine Woche Hollow Knight ohne Zusatzkosten spielen: Nintendo Switch Online machts möglich

Hollow Knight ist schon seit langem Gegenstand vieler heißer Diskussionen in der Gaming-Branche. Das hat die (zukünftige) Reihe vor allem dem angekündigten Nachfolgetitel zu verdanken, der schier endlos auf seinen Release warten lässt. Die Sehnsucht nach Hollow Knight: Silk Song wäre aber sicher nicht so groß, wenn der Originaltitel sich nicht ordentlich etabliert hätte.

Wer sich bisher noch nicht von der Qualität des ersten und bisher einzigen Hollow Knight-Ablegers überzeugen konnte, hat mithilfe eines Nintendo Switch Online-Abos nun die Möglichkeit, das nachzuholen. Vom 6. bis zum 12. Juni erscheint im Nintendo eShop unter Hollow Knight die Option „Probespiel herunterladen“, welche nur von Abo-Kund*innen aktiviert werden kann. Nach erfolgreichen Download steht ihnen das komplette Spiel ohne Begrenzungen zur Verfügung, aber sobald die Deadline abgelaufen ist, heißt es Schicht im Schacht.

Einen kleinen Trost bietet danach womöglich der Rabatt von 50 Prozent, welcher noch bis zum 19. Juni 2024 an der Kasse des Nintendo eShops von Hollow Knight abgezogen wird. Dieser gilt natürlich auch ganz ohne Nintendo Switch Online-Zusatz und ermöglicht euch statt den standardmäßigen 14,99 Euro nur 7,49 Euro hinblättern zu müssen. Trotz fehlendem Abo kommt ihr übrigens auch an eine kostenlose Demo-Version von The Legend of Heroes: Trails of Daybreak.

