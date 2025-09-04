Hollow Knight: Silksong – Auf diesen Vorteil können PC-Spieler zählen

Wenige Stunden vor Release werden immer mehr Details zu Hollow Knight: Silksong bekannt. Fans dürfte es schon längst in den Fingern jucken, bis sie ab heute Nachmittag endlich Hand an das lange ersehnte Metroidvania legen können.

Das Spiel kommt nicht nur für alle Konsolen-Plattformen heraus, sondern auch für die Last-Gen, das heißt, dass auch Gamer*innen auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in den Genuss des potenziellen Hits kommen. Und auch auf dem PC kommt ihr nicht zu kurz.

Hollow Knight: Silksong – Widescreen-Monitore werden unterstützt

Tatsächlich könnt ihr auf eurem Computer mit einem ganz besonderen Support rechnen, der eurem Gaming-Setup mehr als gerecht werden sollte. Wie nämlich Matthew Griffin vom Marketing-Team für Hollow Knight: Silksong bestätigte, wird es einen kompletten Support für Bildschirme im Format 21:9 geben. Wenn ihr also einen Widescreen-Monitor besitzt, könnt ihr euch schonmal auf eine extra atmosphärische Erfahrung im schummrigen Licht des Metroidvanias freuen.

Im entsprechenden Post teilte Griffin eine Handvoll Screenshots, die per se zwar nichts Neues enthüllen, aber Protagonistin Hornet in den neuen Regionen wie Bellhart und der Moos-Grotte im Ultrawide-Format zeigen, wodurch sie noch einmal ein bisschen verlorener wirkt. Fans reagieren unter dem Post mit Fotos ihrer Gaming-Setups und ihrer unverhohlenen Aufregung auf den Launch des Spiels.

Lesetipp: Wo bleibt unser Test zu Hollow Knight: Silksong?

Umfang des Soundtracks gibt Fingerzeig

Auffällig ist, dass der HUD-Elemente wie die Energieanzeige nicht linksbündig sind, sondern leicht in die Mitte verschoben wirken, also im 16:9-Format. Griffin bestätigte im Zuge dieser Mitteilung übrigens auch die Unterstützung des 16:10-Formats für das Steam-Deck.

Ebenfalls als sicher gilt der Umfang des Soundtracks, der wie gewohnt sehr melancholisch und entspannend daher kommen sollte. Wie ein User auf Reddit teilte, wird es 53 Tracks geben, also rund doppelt so viele wie im ersten Hollow Knight-Basisspiel.

Ein weiterer Fingerzeig also, dass Silksong – in dem ihr bis zu 40 Bosskämpfe bestreiten könnt – ein deutlich umfangreicheres Abenteuer als der Vorgänger sein wird. Allerdings nicht deutlich teurer, wie Entwickler Team Cherry verkündete.

Quelle: Twitter / @griffinmatta, Reddit / StevenGuyPierce