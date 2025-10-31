Hollow Knight Silksong: Bizarres Fan-Projekt zeigt das Metroidvania, wie ihr es noch nie gesehen habt – „was für ein Trip“

Falls ihr es immer noch nicht glauben könnt, kneift euch einfach nochmal: Ja, Hollow Knight Silksong ist Anfang September nach einer mehr als sechs Jahre langen Wartezeit tatsächlich erschienen.

Seit dem Release ist eine Menge passiert: Fans haben den Schwierigkeitsgrad diskutiert, sich über die verschiedenen Enden und Bosse ausgetauscht oder einen Haufen an eigenständiger Kunst kreiert. Ein besonders beeindruckendes Projekt zeigt das Metroidvania hingegen von einer völlig neuen Seite.

Hollow Knight Silksong: So könnte ein Nintendo 64-Demake aussehen

Der YouTuber Botão Select hat nämlich mithilfe der Godot-Engine ein spielbares Nintendo 64-Demake von Hollow Knight Silksong geschaffen – oder zumindest einen kleinen Ausschnitt davon. In seinem knapp zehnminütigen Video erklärt er, allerdings auf Portugiesisch, wie er auf die Idee gekommen ist, wie er sich mit der Engine auseinandergesetzt und anschließend das Modell von Hornet gebaut hat. Anschließend folgte die Animation und natürlich die Umgebung, in der sich die Heldin bewegt.

Hier besagtes Video:

Die beschränkt sich in dem kleinen Gameplay-Ausschnitt zunächst nur auf die Moosgrotte, das Anfangsgebiet von Hollow Knight Silksong. Unabhängig vom Ausmaß ist die Umsetzung aber sehr beeindruckend: Sowohl die Optik der Landschaft als auch Hornet selbst sehen aus, als seien sie direkt von modernen Plattformen auf den N64 gesprungen. Natürlich nun in 3D, wie für die Konsole üblich. Animationen, etwa Hornets Schlag mit ihrer Nadel, wurden ebenfalls an alte Verhältnisse angepasst.

In den Kommentaren auf YouTube und auf Twitter zeigen sich Fans des Metroidvanias von diesem Experiment begeistert. „Was für ein Trip in die Vergangenheit!“, jubelt beispielsweise Nutzer*in Adrian54144118. Viele bezeugen Botão Select, dass er den Stil von N64-Spielen hervorragend eingefangen habe und weisen spielerisch auf Kleinigkeiten hin, wie dass der unterlegte Song eigentlich aus Hollow Knight und nicht aus Silksong stammt, oder, dass Kamera und Bildrate zu gut seien.

Lesetipp: Unser Test zu Silksong

Insgesamt erfreut sich das Projekt aber reger Beliebtheit und reiht sich ein in eine ganze Armee von Demakes, die wir in den letzten Jahren immer wieder zu sehen bekommen haben. Andere prominente Beispiele wären etwa Bloodborne oder Elden Ring – spannend, dass ausgerechnet schwierige Spiele häufig ein solches „Downgrade“ verpasst bekommen. Apropos schwierig: Die härtesten Bosse von Hollow Knight Silksong haben wir natürlich auch für euch parat.

