Hollow Knight: Silksong durchgespielt: Erster Spieler lässt sich bereits feiern – „Das ist erbärmlich“

Über sechs Jahren haben Fans auf diesen Moment gewartet und am 4. September ist es passiert. Hollow Knight: Silksong ist offiziell erschienen und hat direkt mal mehrere Stores komplett lahmgelegt. Der Hype um das Metroidvania ist riesig – für manche offenbar so groß, dass sie gar nicht mehr aufhören konnten.

Denn nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung hat mindestens ein Spieler das Ende mit Protagonistin Hornet bereits erlebt. In den sozialen Netzwerken teilt er stolz seinen Erfolg, aber erntet damit nicht unbedingt viel Applaus.

Hollow Knight: Silksong – Durchgespielt, aber nicht alles erlebt

Genau 16 Stunden, 36 Minuten und 23 Sekunden hat der YouTuber Shirrako benötigt, um das große Finale von Hollow Knight: Silksong zu erreichen. Damit ist er der erste oder zumindest einer der ersten Spieler*innen weltweit, die das Metroidvania bereits durchgespielt haben.

Auf Twitter verrät Shirrako, dass er das alles in einer einzigen Sitzung geschafft hat. Sprich er hat durchgehend gezockt, ohne jemals eine richtige Pause einzulegen – wobei wir hoffen, dass er zumindest zwischenzeitlich etwas gegessen und getrunken, sowie den Gang zur Toilette nicht ignoriert hat.

Lesetipp: Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr Silksong auch spielen

Darüber hinaus sei erwähnt, dass er zwar das Ende erreicht, aber Hornets ganzes Abenteuer noch lange nicht erlebt hat. Immerhin gibt es einen Erfolg dafür, das Spiel mit 100 Prozent zu beenden. Diesen hat bisher noch keiner erreicht und ihn zu verdienen dürfte vermutlich auch länger als 16 Stunden in Anspruch nehmen.

Mitleid statt Applaus

Unter dem Beitrag von Shirrako gibt es jedoch nur wenig Beifall für seine Leistung in Hollow Knight: Silksong. Zwar lassen sich ein paar ehrfürchtige Kommentare finden, die das schnelle Spielen honorieren, aber viele sind eher entsetzt. Manche bemitleiden den YouTuber sogar, da er sich somit der umfassenden Spielerfahrung beraubt hätte.

„Du solltest das Spielen genießen, anstatt dich zu hetzen, um die Spiele zu beenden. Du wirst dich ausgebrannt fühlen und das ist nicht gut für deine Gesundheit“, schreibt beispielsweise Pratik Mody Ω. Jemand anderes wird noch deutlicher: „Das ist erbärmlich“ – harsche Worte.

Shirrako dürfte das aber recht egal sein, denn sein Ziel, Hornets Geschichte schnell zu beenden, hat er auf jeden Fall erreicht. Was wir von Hollow Knight: Silksong bislang halten, erfahrt ihr in unserem Test.

