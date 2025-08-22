Hollow Knight Silksong: Entwickler haben jetzt schon Pläne für die Zukunft – „hätte ich ehrlich nicht erwartet“

Es ist noch ein wenig surreal, aber tatsächlich existiert seit gestern ganz offiziell ein Release-Termin für Hollow Knight Silksong: Am 4. September findet die sechseinhalb Jahre lange Wartezeit ihr Ende.

Manche Fans trauen dem Braten wohl erst, wenn sie in zwei Wochen selbst als Hornet durch das fremde Königreich Pharloom hüpfen. Ari Gibson und William Pellen, die Gründer des verantwortlichen Entwicklerstudios Team Cherry, schrauben bis zum Schluss am Spiel – blicken aber auch bereits in die Zukunft.

Hollow Knight Silksong: So geht es nach dem Release weiter

Das geht aus einer Reportage von Jason Schreier bei Bloomberg hervor. In einem Interview via Video-Call hat der für seinen Investigativ-Journalismus bekannte Redakteur mit den beiden australischen Entwickler über die lange Wartezeit gesprochen, in Erfahrung gebracht, warum es so wenige Updates gab und wie es nach dem Launch von Hollow Knight Silksong weitergeht.

Denn auch, wenn jetzt in Kürze das Ende einer Ära naht, in der Fans des Vorgängers Chats in Live-Präsentationen geentert, YouTube- und Twitter-Kanäle zum Teilen von Neuigkeiten erstellt und sich gegenseitig mit den wildesten Theorien unterhalten haben, ist die Veröffentlichung von Silksong erst der Anfang: „Der Release wird natürlich sehr spannend. Aber was danach kommt ist für uns genauso aufregend“, erklärt Pellen.

Dem schließt sich Gibson an: „Am interessantesten ist jetzt, was wir als nächstes hinzufügen können. Wir haben einen Plan. Zugegeben, manche Pläne sind in der Hinsicht wieder ein wenig ambitioniert, aber hoffentlich können wir manches davon erreichen.“ Etwaiger DLC dauert dann hoffentlich nicht nochmal sechs Jahre oder entwickelt sich gar erneut zu einem eigenen Spiel, wie es auch bei Silksong der Fall war.

Fans freuen sich natürlich, dass sie sich nicht nach Abschluss der Story direkt wieder von Hornet und ihren neuen Freund*innen und Feind*innen verabschieden müssen. „Das hätte ich ehrlich nicht erwartet, aber ich werde mich nicht beschweren“, schreibt etwa Twitter-Nutzer*in bratsofafeather, der oder die passenderweise eine kuriose Kreatur mit Kussmund aus dem frischen Trailer zum Hollow Knight-Sequel als Profilbild gewählt hat.

Wie lange werden wir dieses Mal warten?

„Seid gespannt auf 2032“, scherzt Schreier am Ende des Artikels. Die vier (übrigens kostenlosen) DLCs für Hollow Knight hatten im Vergleich allerdings eine moderate Entwicklungszeit: Nach dem ursprünglichen Release am 24. Februar 2017 folgten am 3. August Hidden Dreams und am 26. Oktober The Grimm Troupe. Das Lifeblood-Update erschien dann am 20. April 2018, der auf Godmaster getaufte Abschluss am 23. August desselben Jahres.

Da bleibt zu hoffen, dass auch etwaige neue Inhalte für Silksong eher in den nächsten ein bis zwei Jahren auf uns zukommen könnten. Welche Form diese annehmen, bleibt aber abzuwarten: Hardcore-Fans werden ab dem 4. September sicherlich schnell herausfinden, an welchen Ecken das Spiel noch Optionen für weitere Story-Stränge, Gebiete und Bosse bietet. Bis dahin tröstet der Release Termin-Trailer zu Silksong.

Quelle: Bloomberg, Twitter /@bratsofafeather