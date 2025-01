Hollow Knight Silksong: Entwickler gibt endlich ersehntes Update – „Ja, es ist echt“

Es ist mittlerweile fast schon ein Meme geworden: Ist Hollow Knight: Silksong wirklich echt oder doch nur ein Fiebertraum – und wann erscheint es denn nun endlich?

Die letzte Frage können wir auch weiterhin nicht beantworten und das scheint sich in der näheren Zukunft auch nicht zu ändern, denn seitens Team Cherry herrscht weiterhin eiserne Funkstille. Ein kleines Update gab es jetzt aber trotzdem und das dürfte vor allem die Nerven der Hardcore-Fans etwas beruhigen.

Hollow Knight Silksong: Nein, ihr seid nicht verrückt

Nachdem ein Kuchenrezept und ein Tweet der Imagine Dragons in der vergangenen Woche bei Hollow Knight Silksong-Fans verrückt gemacht haben, wurde mittlerweile aufgelöst, dass dahinter in Wirklichkeit leider nichts steckte. Die Schnitzeljagd führte also bedauerlicherweise in die Leere: Team Cherrys Marketing-Manager Matthew Griffin höchstpersönlich nahm Fans die frisch aufgekeimte Hoffnung.

Lesetipp: Dieses Silksong-ähnelnde Metroidvania gehört auf eure Wunschliste

Darüber war er offenbar nicht sehr glücklich und hat versucht, das Ganze jetzt wiedergutzumachen. Als ein Fan ihn darum bat, ein Lebenszeichen bezüglich des Entwicklungsstandes von Silksong zu teilen, ließ sich Griffin tatsächlich dazu hinreißen. „Ich will einfach nur wissen, ob die Entwicklung des Spiels vorankommt oder ob das Team das Projekt aufgegeben hat, bitte, ich brauche nur ein: Ja, das Spiel ist echt und erscheint eines Tages“, bat Twitter-Nutzer Leo_C007.

Und Griffin lieferte ab: „Ja, das Spiel ist echt, kommt voran und wird erscheinen.“ Es ist eine simple Antwort, aber vielen Fans dürfte sie dringend benötigte Gewissheit geben, denn seit dem Ankündigungstrailer am Valentinstag 2019 läuft die Kommunikation der Hollow Knight Silksong-Entwickler*innen eher auf Sparflamme. Wann dann das nächste Lebenszeichen erfolgt, weiß wohl nur Team Cherry selbst.

https://twitter.com/griffinmatta/status/1880523110816051696

Zumindest einige Fans haben noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben und halten daran fest, dass bei der Nintendo Direct am 2. April doch noch was von Hollow Knight: Silksong zu sehen sein könnte. Dass das Metroidvania wohl letztendlich auch für die frisch angekündigte Nintendo Switch 2 erscheinen wird, dürfte mittlerweile relativ klar sein.

Quelle: Twitter /@Leo_C007, @griffinmatta, @fireborn