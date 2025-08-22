Hollow Knight Silksong: Konkreter Release-Termin lässt Fan-Träume wahr werden – „wir haben gewonnen!“

Der Release-Termin von Hollow Knight Silksong? Das ist in der Gaming-Community mittlerweile wohl sowas wie ein Mantra und Meme zugleich, denn keine Live-Präsentation ist vor hungrigen Fans im Chat sicher.

Seit der offiziellen Enthüllung am Valentinstag 2019 sind sechseinhalb Jahre vergangen, doch die Geduld hat sich am Ende ausgezahlt. Im Rahmen einer „speziellen Ankündigung“ hat Team Cherry heute endlich verraten, wann genau Silksong erscheint – und lange müsst ihr nicht mehr warten.

Hollow Knight Silksong: Nach über sechs Jahren – Release-Termin steht endlich fest

Trotz Geoff Keighley mit Clownsnase war die gamescom Opening Night Live eher enttäuschend für diejenigen, die sehnsüchtig die Stunden bis zum Release von Hollow Knight Silksong zählen. Das heiß erwartete Metroidvania-Sequel wurde eingangs kurz erwähnt, mit einem Verweis darauf, dass es auf der gamescom tatsächlich anspielbar sei und mehr Infos bei dem von Team Cherry angekündigten Live-Stream folgen würden.

Lesetipp: Unser damaliger Test zu Hollow Knight

Jener fand heute um 16:30 Uhr endlich statt und unzählige Fans aus aller Welt schalteten ein, um endlich zu erfahren, dass Hollow Knight Silksong offiziell am 4. September 2025 erscheinen soll. Ja, ihr habt richtig gelesen. Das australische Entwicklungsteam, bekannt für die Tendenz dazu, kaum Einblicke zu geben oder Details zu verraten, hat sich auf ein konkretes Datum geeinigt und das ist wirklich in greifbarer Nähe.

Neben dem Termin hat der zweiminütige Trailer auch noch einige neue Gameplay-Szenen gezeigt, um euch den Mund auf den letzten Metern besonders wässrig zu machen. Protagonistin Hornet springt, sprintet und spinnt Fäden durch frische Szenerien aus dem Königreich Pharloom, muss sich mit ihren Gadgets neuen Feinden und Bossen stellen. Auch von Christopher Larkins Gänsehaut erzeugendem Soundtrack gab es eine bislang ungehörte Kostprobe.

Hier könnt ihr euch selbst überzeugen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Silksong erscheint dann am 4. September 2025 übrigens für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series X|S und den PC, landet außerdem direkt im Xbox Game Pass. In den Kommentaren herrscht natürlich rege Freude, jemand schreibt euphorisch: „Wir haben gewonnen!“ Fans dürften nach der jahrelangen Wartezeit nun also endlich erleichtert aufatmen – und müssen nicht mehr ein Stück Schokokuchen kaputt analysieren.

Quelle: YouTube /Team Cherry