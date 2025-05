Hollow Knight Silksong: Sensationelle Ankündigung – ab Herbst spielbar

Auch mit zahlreichen qualitativ hochwertigen und exzellent rezipierten Spielen im Rücken bleibt 2025 in puncto Game-Releases spannend. Ob Doom: The Dark Ages oder GTA 6 – das Jahr hat uns weiter fest im Griff. Eine Ankündigung zum seit Jahren herbeigesehnten Hollow Knight Silksong wühlt jetzt zusätzlich die Fan-Schar auf.

Dieses scheint konkreter und näher denn je, denn wie jetzt bekannt wurde, wird das Spiel schon im Herbst tatsächlich und wahrhaftig spielbar sein. Dass das einen Haken hat, ist fast schon zu ahnen. Aber was bedeutet das für einen Release?

Hollow Knight Silksong ist real – Fans können sich am 18. September überzeugen

Seit seinem Mini-Auftritt in der Nintendo Switch 2-Showcase mit dazugehörigem Release-Rahmen im Jahr 2025 und der kurz darauf folgenden Wortmeldung von Entwicklerstudio Team Cherry, dass das Metroidvania natürlich auch noch für die alte Switch erscheinen wird, ist Hollow Knight Silksong wieder in aller Munde. Eine solche verhältnismäßig klare Aussage bezüglich eines Release-Zeitraums gab es länger nicht – wenngleich Fans dahingehend auch schon enttäuscht wurden.

Nun folgte jedoch eine ebenso überraschende wie aufsehenerregende Ankündigung (via IGN). So wird das mittlerweile fast berüchtigte Metroidvania schon im Herbst spielbar sein; konkret ab dem 18. September. Allerdings nur in einem Museum in Melbourne. Das Australische Museum für Bildschirm-Kultur (ACMI) wird eine Ausstellung zum Thema Videospiele mit dem Namen „Game Worlds“ abhalten – und Hollow Knight Silksong als Spiel des australieschen Studios Team Cherry einen Ehrenplatz bekommen.

„Hollow Knight: Silksong ist seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2019 eines der am meisten erwarteten Indie-Spiele des Planeten“, werden die Kuratorinnen Bethan Johnson und Jini Maxwell zitiert. „Wir sind begeistert, das Design dieses in Südaustralien entwickelten Spiels als Herzstück der Game Worlds im September zu feiern.“

Ausstellung geht „tief in die Details“ von Hollow Knight Silksong

Sprites und Bewegungsmechaniken der Hauptfigur Hornet, Attacken und die Logik hinter den fordernden Bosskämpfen – das und mehr soll Bestandteil dieses (für viele sicher aufregendsten) Bereichs der Ausstellung sein, die „tief in die Details der künstlerischen Leitung und des Designs des Spiels“, geht, natürlich inklusive „das Spiel in der Galerie spielen zu können“, versprechen die Kuratorinnen.

Wahrscheinlich ist, dass es sich dabei um eine Demo-Version handelt. Dass Hollow Knight Silksong schon vor dem 18. September offiziell erscheint, glaubt wohl niemand. Diese Ankündigung des ACMI ist aber das größte und konkreteste Lebenszeichen des Spiels seit dem ersten Gameplay-Trailer – und sollte selbst Skeptiker überzeugen, dass das Metroidvania auf einem guten Weg ist. Alles was ihr zu Silksong wissen müsst, fassen wir an anderer Stelle für euch zusammen.

