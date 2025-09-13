Hollow Knight Silksong: Spielzeit – Mit so vielen Stunden könnt ihr rechnen

Hollow Knight Silksong ist erst vier Tage draußen, doch natürlich gibt es einige Hardcore-Fans, bei denen bereits die Credits über den Bildschirm flimmerten und die das Metroidvania nun zu den Akten legen können.

Das fast sieben Jahre lang von Team Cherry entwickelte Sequel zu Hollow Knight ist also ein überraschend kurzes Spiel? Nunja, nicht wirklich. Aber wer schnell und effizient spielt, kommt zumindest in sportlichem Tempo durch. Wir verraten euch alles, was ihr zur Spielzeit von Silksong wissen müsst.

Spielzeit von Hollow Knight Silksong: Wie lange dauert das Metroidvania?

Auch, wenn Hollow Knight Silksong erst seit wenigen Tagen verfügbar ist, kursieren im Internet bereits Angaben zur Spielzeit des Metroidvanias. Ein Blick auf HowLongToBeat verrät, dass bereits einige Spieler*innen erfolgreich zum Ende gekommen sind und dabei nur für die Hauptgeschichte durchschnittlich 21 Stunden gebraucht haben – das ist etwas langsamer als der YouTuber Shirrako, der innerhalb einer 16 Stunden-Session das Spiel in einem Rutsch durchgezockt hat.

Dazu sei gesagt: Wer jetzt schon durch ist, wird vermutlich ziemlich gut im Spiel sein. Habt ihr den Vorgänger also nicht unbedingt mehrfach beendet oder seid schlicht ein Naturtalent, solltet ihr rein für die Story schon mit 25 Stunden rechnen. Doch natürlich gibt es auch in Hollow Knight Silksong wieder eine Menge Nebenaufgaben zu erledigen, Geheimnisse zu entdecken und optionale Bosse zu bekämpfen.

Lesetipp: Unsere Top 5 Metroidvanias für Silksong-Fans

Gehört ihr also zur Sorte Spieler*in, die oder der nicht schnellstmöglich ans Ende kommen will, solltet ihr entsprechend mehr Zeit einplanen. Wie viel genau? Dazu gibt es zwei Quellen, die sich als Referenz heranziehen lassen. Zum einen der Hollow Knight-Speedrunner BlueGoesFast, der in rund 38 Stunden die 100 Prozent erreicht hat, wie er auf Twitter verriet. Bedenkt aber: Mit seinem Job-Hintergrund ist das wohl eher nicht die repräsentative Durchschnittszeit.

Zum anderen eine Trophäe von Hollow Knight Silksong, die ihr nur erhaltet, wenn ihr die 100 Prozent in unter 30 Stunden erledigt. Wenn Team Cherry das als schnell erachtet, dürft ihr also mit deutlich mehr rechnen, der Durchschnitt könnte sich bei mindestens 50 Stunden einpendeln, je nachdem, was alles zu den 100 Prozent gehört und welche Geheimnisse Spieler*innen noch aufdecken. Was wir bislang von Hollow Knight Silksong halten, erfahrt ihr derweil in unserem vorläufigen Test.

Quelle: HowLongToBeat, Twitter /@BlueGoesFast, ShirrakoGaming