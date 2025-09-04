Hollow Knight: Silksong – Wo bleibt unser Test?

Der Release von Hollow Knight: Silksong steht an. Ja, wirklich! Wir wachen nicht morgen wie vom Traumnagel gestochen plötzlich auf und merken, dass wir es uns alles nur eingebildet haben. Nein, in – Stand jetzt – etwas weniger als 24 Stunden dürfen alle das Spiel laden und mit Hornet loslegen.

In diesem Zuge fragt ihr euch vielleicht, warum es noch keinen Test von uns gibt – ist doch bei neuen Spielereleases in der Regel spätestens einen Tag zuvor damit zu rechnen. Ein Blick durch die Videospiel-Medienlandschaft dürfte euch des Rätsels Lösung allerdings verraten.

Hollow Knight: Silksong – Review Keys? Fehlanzeige

Denn tatsächlich hat niemand bisher einen Test zu Hollow Knight: Silksong veröffentlicht. Der Grund: Es gibt schlicht keine Review-Keys mit entsprechenden Vorab-Zugängen. Ob Entwicklerstudio Team Cherry sich bewusst ist, dass sie wahrscheinlich keine Reviews benötigen, damit das Spiel sich schon am ersten Tag sehr gut verkauft?

Oder ob das kleine Indie-Team aus Australien – was genauso wahrscheinlich, aber auch der offizielle Grund ist – nicht damit hinterhergekommen wäre, die ganze Welt mit Keys zu bemustern? Fakt ist: Morgen starten wir alle bei null.

Soll heißen: Wir fangen genau dann mit dem Testen an, wenn auch theoretisch jede*r andere mit dem Zocken beginnen kann. Das ist aus unserer Sicht zwar kein optimales Szenario, aber da wir euch natürlich trotzdem einen wie gewohnt ehrlichen, subjektiven und tief blickenden Test geben wollen, tun wir unser Bestes und klotzen ab 16 Uhr tüchtig rein. Der Fahrplan sieht folgendermaßen aus:

Ab Donnerstag, 4. September, 16 Uhr geht es pünktlich in die Welt von Hollow Knight: Silksong. Noch am selben Abend könnt ihr mit einem Ersteindruck der ersten Spielstunden rechnen.

geht es pünktlich in die Welt von Hollow Knight: Silksong. Noch am selben Abend könnt ihr mit einem Ersteindruck der ersten Spielstunden rechnen. Am Freitag, 5. September folgt dann ein etwas ausführlicherer, aber selbstverständlich noch nicht abschließender Eindruck. Unentschlossene sollten dann aber vielleicht schon ein Gefühl haben, ob sie sich das Spiel fürs Wochenende zulegen wollen.

folgt dann ein etwas ausführlicherer, aber selbstverständlich noch nicht abschließender Eindruck. Unentschlossene sollten dann aber vielleicht schon ein Gefühl haben, ob sie sich das Spiel fürs Wochenende zulegen wollen. Das Wochenende, 6. und 7. September steht natürlich ebenfalls im Fokus von Hollow Knight: Silksong. Party-Abende und Familienfeiern wurden gecancelt und selbst, wenn die Sonne noch so sehr bettelt, ihr in den Ausläufern des Sommers zu huldigen: Hornet ist der Star des Wochenendes

steht natürlich ebenfalls im Fokus von Hollow Knight: Silksong. Party-Abende und Familienfeiern wurden gecancelt und selbst, wenn die Sonne noch so sehr bettelt, ihr in den Ausläufern des Sommers zu huldigen: Hornet ist der Star des Wochenendes Kommende Woche werden wir unseren abschließenden Test samt Video online stellen – an welchem Tag genau können wir schwer vorhersagen, schließlich wissen wir ja auch noch nicht wirklich, was uns alles in dem Spiel erwartet.

Schaut also gerne regelmäßig mal vorbei, um in puncto Hollow Knight: Silksong auf dem Laufenden zu bleiben.