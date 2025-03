Hollow Knight Silksong: Xbox sendet Lebenszeichen – Fans auf Reddit rasten aus

ID@Xbox ist ein Programm von Microsoft, mit dem unabhängige Entwicklungsstudios gefördert werden und eine sichtbare Plattform bekommen. Dessen Director Guy Richards spricht über den Erfolg und die Zukunft dieses Projekts – und erwähnt dabei auch Hollow Knight Silksong.

Seit 2013 seien durch das Programm über fünf Milliarden US-Dollar an Entwicklungsstudios ausgezahlt worden, heißt es in seinem Artikel via Xbox Wire. „Wir sind stolz darauf, Entwickler*innen die Möglichkeit zu bieten, unsere Plattform zu nutzen, um ein Publikum auf mehreren Bildschirmen optimal zu erreichen“, erklärt er.

Hollow Knight Silksong: Was weiß Xbox?

Aber was hat nun Hollow Knight Silksong damit zu tun? Richards schreibt in seinem Text weiter: „Mit Blick auf die Zukunft ist unser Angebot unglaublich“, und führt dabei unter anderem das nächsten Monat erscheinende Fantasy-RPG Clair Obscur: Expedition 33 oder den Multiplayer-Shooter FBC: Firebreak an. Und eben auch Hollow Knight Silksong.

Fans, die den Nachfolger des populären Metroidvanias aus dem Jahr 2017 sehnlichst erwarten, dürfte bei jeder Erwähnung dieses Titels ein unangenehmer Stich aus vager Hoffnung und wiederholter Enttäuschung durch die Glieder fahren. Das Subreddit zu Silksong – längst in zwei Lager aus Skeptiker*innen und Gläubigen gespalten – reagieren entsprechend.

„Natürlich ist es wahr!“, schreibt Pixel_Python, „Schließt euch den Gläubigen an.“ Andere wissen aber um die Historie. „Xbox hat uns schonmal belogen“, sagt MilkshaCat und ruft auf: „Bleibt stark, Zweiflerinnen und Zweifler. Fallt nicht auf den Köder herein.“ Vertreter*innen der Meinung, dass Hollow Knight Silksong niemals erscheinen wird, sind unter den eigentlichen Fans ebenfalls stark vertreten.

Nicht mehr als heiße Luft?

Und tatsächlich scheint es realistisch, dass in dem Artikel auf Xbox Wire der Titel nur erwähnt wird, um pures Namedropping zu betreiben. Eine offizielle Ankündigung oder gar nur ein Hinweis, in welchem Stadium der Entwicklung sich Silksong befinden könnte, gibt es nach wie vor nicht. Dass jedoch weiterhin daran gearbeitet wird und eine Veröffentlichung geplant ist, bestätigte man erst vor wenigen Monaten.

Wenn ihr also dran glauben wollt, glaubt weiter daran, aber verlasst euch nicht auf inoffizielle Meinungen. Und wer Skepsis anbringt, wird am Ende wenigstens nicht enttäuscht. Ob ein Kuchen dagegen Hinweise auf ein Ankündigungsdatum verweisen könnte, lest ihr in dieser herrlich kruden und überraschend logischen Theorie zu Hollow Knight Silk Song.

