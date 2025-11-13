PlayStation: Neuer Ableger zu ikonischer Reihe enthüllt, aber mit gigantischem Haken – „was zur Hölle tut ihr!?“

Die Horizon-Reihe gehört schon länger zu den noch wenigen Aushängeschildern der PlayStation-Marke: Nicht umsonst ist Heldin Aloy in unzähligen anderen Spielen zu sehen, schoss sich beispielsweise in Genshin Impact oder Fall Guys.

Kein Wunder also, dass man das Franchise weiter ausbauen will, unter anderem mit einem MMORPG. Was lange nur als handfestes Gerücht galt, wurde jetzt endlich offiziell enthüllt und hört auf den Namen Horizon Steel Frontiers. Doch ein Aspekt überschattet die Ankündigung und ist vor allem PlayStation-Fans ein Dorn im Auge.

Horizon Steel Frontiers: Das MMORPG wird endlich Wirklichkeit

Mit einem mehr als zehnminütigen Video auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal feiert Horizon Steel Frontiers sein Gameplay-Debüt und stellt dabei zunächst vor allem die grafische Imposanz ins Rampenlicht, die ihr auch von den Hauptteilen gewohnt seid. Sony dient natürlich als Publisher, entwickelt wird das MMORPG aber von NCSoft und deren Mitarbeitende kommen im Bewegtbildmaterial ebenfalls zu Wort.

Besagtes Material:

Spielerisch erinnert Horizon Steel Frontiers ebenfalls sehr an die Vorbilder mit Aloy in der Hauptrolle: Ihr trefft auf wilde Roboterdinosaurier und bekämpft diese mit Pfeil und Bogen, Speeren und Fallen in grasgrünen Tälern, eisigen Berglandschaften oder den düsteren Brutstätten. Außerdem scheint Mobilität ein großer Schwerpunkt zu sein, denn im Video sind gleich mehrere Charaktere zu sehen, die sich mit Greifhaken durch die Luft schleudern, um sich rapide fortzubewegen und mit der Beute Schritt zu halten.

Logisch ist aber auch: Als MMORPG handelt es sich um keine Singleplayer-Erfahrung. Stattdessen trefft ihr online auf andere Spieler*innen, mit denen ihr euch zusammentun könnt, was angesichts der fiesen Feinde sicherlich eine gute Idee sein dürfte. Als Hauptfokus nennt man im Video deshalb den Wunsch, eine „neue Kampferfahrung“ bieten zu wollen, die „auf MMORPGs zugeschnitten“ sei.

Ausgerechnet PlayStation-Fans schauen in die Röhre

Ein Multiplayer-Rollenspiel im Horizon-Universum – auf dem Papier erstmal keine schlechte Idee. Es gibt da allerdings ein Problem, das die Freude über die Ankündigung stark trüben dürfte, insbesondere für PlayStation-Fans. Denn Horizon Steel Frontiers erscheint nicht für Konsolen: Als Plattformen gab man lediglich Mobilgeräte sowie den PC an, ein herber Schlag.

Entsprechend sieht es in den Kommentaren aus, denn viele können diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen: „Was zur Hölle tut ihr, Leute?! Wir brauchen das auf Konsole!“ schreibt beispielsweise huangjun_art. „Sieht cool aus. Es ist sehr schade, dass das nicht für Konsolen kommt“, stimmt MatthewGarbett zu. Und AnimeChannelDE witzelt: „Sie machen ein Spiel eines PlayStation-Franchise. Sie veröffentlichen es nicht auf der Plattform, auf die es gehört.“

Der Konsens ist also relativ eindeutig: Horizon Steel Frontiers klingt vielversprechend und präsentiert sich im ersten Material auch durchaus spektakulär. Doch die Ankündigung, dass es nur für Mobile und PC erscheint und die PlayStation komplett auslässt, geht vielen Fans gegen den Strich. Wollt ihr hingegen Spiele sehen, die wirklich für die Konsole kommen, empfiehlt sich ein Blick auf die jüngste State of Play.

