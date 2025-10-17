PlayStation: Leak enthüllt Film-Release von Sony-Blockbuster – „versaut es nicht“

Dass Horizon Zero Dawn die Hüllen der Interaktivität fallen lässt und Aloy auch ganz ohne euer Zutun über den Bildschirm streifen soll, steht schon etwas länger fest.

Zunächst als Netflix-Serie gehandelt, ist der aktuelle Stand zur Verfilmung eine Adaption für die Kinoleinwand. Nun sind neue Infos zur geplanten Umsetzung aufgetaucht, die einige Fragezeichen beiseite schieben, aber auch dafür sorgen, dass neue aufploppen. Unter anderem der Release-Zeitraum ist jetzt bekannt.

Horizon Zero Dawn: Film-Adaption soll 2027 in die Kinos kommen

Die Quelle der Neuigkeiten könnte bizarrer nicht sein, handelt es sich doch um Gerichtsdokumente, die aus dem aktuellen Rechtsstreit von Sony mit Tencent bezüglich der Horizon Zero Dawn-Kopie Light of Motiram hervorgehen. Wie The Game Post berichtet, besagen diese, dass man 2026 mit den Dreharbeiten beginnen wolle, während der Release des Films für 2027 geplant sei.

Lesetipp: Alles zum Rechtsstreit von Sony vs. Tencent

Im erwähnten Dokument werde Asad Qizilbash, der Chef der PlayStation Productions, zitiert. Demnach arbeite man für die Horizon Zero Dawn-Adaption mit Columbia Pictures zusammen: „Wir haben bereits ein funktionierendes Skript und suchen aktiv nach einem Regisseur, mit dem Ziel, den Film 2026 zu drehen und 2027 zu veröffentlichen. Der Live-Action-Film folgt den kürzlichen Kollaborationen zwischen Columbia Pictures und PlayStation Productions.“

Die Zusammenarbeit trägt nämlich schon länger Früchte: 2022 mit der Uncharted-Umsetzung, 2023 mit der Gran Turismo-Adaption. Nur logisch, dass man daran auch für Horizon Zero Dawn anknüpft, auch, wenn man diese Informationen wohl lieber noch geheim gehalten hätte. In der Argumentation gegen Light of Motiram als Copyright-Verletzung betonte Qizilbash, wie wichtig Aloy für die PlayStation-Marke sei und nannte sie eine „Schlüsselfigur im ersehnten Film“.

Fans sind skeptisch

Auf Twitter kommentieren einige Spieler*innen die Neuigkeiten und zeigen sich eher skeptisch. „Sie haben einen Produktionszeitraum, aber noch keinen Regisseur. Das ist nie ein gutes Zeichen“, wirft etwa TheDuckWatches ein. Neville19121991 hingegen hofft vor allem, dass man hier eine gute Adaption hinbekommt: „Bitte Sony, versaut es nicht“, schreibt er oder sie.

Ob die Skepsis berechtig ist oder nicht, erfahren wir dann wohl erst 2027, wenn Horizon Zero Dawn in die Kinos kommt – zumindest, falls alles nach dem derzeitigen Plan läuft. Darüber hinaus will Sony aber noch andere PlayStation-Marken auf die Leinwand zaubern. Besonders Anime scheint eine beliebte Idee zu sein, wenn es nach dem Sony Interactive Entertainment CEO Hermen Hulst geht.

Quelle: The Game Post, Twitter /@TheDuckWatches, Neville19121991