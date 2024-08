Stardew Valley: Horror-Mod verwandelt das Tal in eine gruselige Geisterstadt

Wer seine Freizeit mit dem schönsten Hobby der Welt zubringt, könnte dieser Tage regelrecht platzen vor Vorfreude: In wenigen Tagen begehren wir mit Kay Vess und ihrer Space-Katze Nix gegen das Imperium auf, im Herbst geht’s mit James Sunderland zurück nach Silent Hill – und wenn nächstes Jahr mit GTA 6 keine Gaming-Revolution losgetreten wird, wissen wir auch nicht. Viele hochrangige Neuerscheinungen, viel Hektik. Warum also zur Entspannung nicht mal ein Cozy Game wie Stardew Valley anschmeißen?

Wer jetzt verächtlich die Nase rümpft, weil euch Pyramidenkopfmonster oder Horror-Krankenschwestern mehr ansprechen, als entschleunigte Gartenarbeit, sollte vielleicht doch Blick und Klick auf ein Stardew Valley riskieren. Denn eine kostenlose Modifikation verspricht Spielwerte mal ungewöhnlich für die beschauliche Farming-Simulation.

Stardew Valley-Mod: Statt Cozy Game eher Silent Hill-Vibes

Wer bei Stardew Valley vor allem an Landleben, Bauernhof-Romantik und Ressourcenmanagement mit Nutztieren denkt, liegt goldrichtig. Diejenigen, welche sich beim Bestellen der Felder und Kennenlernen quirliger Charaktere heimlich denken „Was macht wohl gerade Jill Valentine in Raccoon City?“, könnte an der kostenlosen Mod Ghost Town auf Nexus Mods interessiert sein. Was euch in der Geisterstadt erwartet? Die vertraute Spielwelt in charmanter Pixel-Optik, wo die meisten Charaktere jetzt jedoch verstorben sind – „doch sie wissen nichts davon“, wie die Beschreibung der Mod verkündet.

Wer wird denn schon gleich Spengler, Zeddemore und Venkman rufen, wenn alle Dörfler*innen irgendwie Slimer sind? Credit: ConcernedApe / @Platonymous – nexusmods.com

Wer sich jetzt an die romantische Komödie Ghost Town von Jurassic Park-Drehbuchautor David Koepp und mit Comedy-Superstar Ricky Gervais denkt, hat entweder zu viele New York-Filme gesehen, oder ist genau die richtige Klientel für diese Modifikation. Zart besaitete Gemüter aufgepasst: Ghost Town macht aus den meisten der Charaktere Geister – und pflastert die Spielwelt mit Verstorbenen. Also Achtung: Wer Stardew Valley und Ähnliches vor allem spielt, um in eine idyllische Welt zu flüchten, sollte um diese Grusel-Mod vielleicht lieber einen Bogen machen.

Für alle anderen liegt der Spaß auch darin herauszufinden, wo genau auf den Karten die ins Jenseits Verschiedenen abgeblieben sind und sich jetzt als Geist aufhalten. Einige der Verstecke, in denen die ektoplasmatischen Kameraden Unterschlupf gesucht haben, sollen vergleichsweise einfach zu übersehen sein. Stellt sich die Schlüsselfrage: Könnt ihr alle Charaktere ausfindig machen – sei es die leiblichen Hüllen oder die geisterhaften Erscheinungen?

Was sagt die Community zur düsteren Gratis-Mod für Stardew Valley?

Stellenweise lamentieren die Kommentator*innen auf Nexus Mods zwar dort technische Schwierigkeiten, wo hoffentlich bald ein Update nachbessern wird. Aber Community-Stimmen wie Maddstrawberry („Diese Mod sieht verdammt gut aus und bereitet Freude“) oder Udunie („Ich liebe diese Mod so sehr“), sprechen für viel Spielspaß. Übrigens: Ein über zehnminütiges YouTube-Video von DangerouslyFunny demonstriert euch anschaulich und augenzwinkernd, was euch in Ghost Town für Stardew Valley erwartet.

Quellen: Nexus Mods /@Platonymous, @Maddstrawberry, @Udunie; YouTube /@DangerouslyFunny