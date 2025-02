Neues Horrorspiel für Switch, PS5 & PC jetzt verfügbar – Gruseliger Trailer gibt Vorgeschmack

Ein brandneues Horrorspiel, das in der Kerbe der virtuellen Psycho-Thriller schlägt, feiert jetzt seinen Release für die Nintendo Switch, die PS5 und den PC über Steam mit einem gruseligen Trailer.

Das mysteriöse Detektivabenteuer trägt den Namen Urban Myth Dissolution Center und steht seit dieser Woche auf den genannten Plattformen zur Verfügung. Mehr verrät euch ein Blick auf den herzschlagerhöhenden Launch-Trailer.

Neues Horrorspiel veröffentlicht: Urban Myth Dissolution Center schockt mit Launch-Trailer

Hinter Urban Myth Dissolution Center stehen der populäre Publisher Shueisha Games und der vermutlich etwas unbekanntere Entwickler Hakabakuno. Bereits im November des Jahres 2023 angekündigt, sollte das taufrische Horrorspiel eigentlich bereits im vergangenen Jahr erscheinen.

Nun feierte der Psycho-Thriller-Trip für die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und den PC seinen Launch aber erst am 12. Februar und lädt dazu ein, verfluchte Relikte, monströse Merkwürdigkeiten und dimensionale Anomalien zu entschlüsseln.

Der rund einminütige Launch-Trailer fängt dies noch einmal hervorragend visuell ein:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr schlüpft dabei in die Rolle der unerschrockenen Azami Fukurai, die unter der Leitung Ayumu Meguriyas, eines im Rollstuhl sitzenden Hellseher des S-Ranges und seines Zeichens Leiter des titelgebenden Zentrums, mysteriöse Fälle löst, um die sich urbane Mythen ranken. Euch obliegt es, die gut versteckte Wahrheit hinter ihnen aufzudecken. Gehalten ist der ganze Gruselspaß im Stil eines Visual Novel, die wiederum mit einem charmanten, pixeligen Anime-Animationsstil aufwartet.

Auch spannend: Nintendo Switch – Gleich 18 neue Spiele diese Woche

Ihr sammelt Hinweise, die zur Auflösung der paranormalen Aktivitäten beitragen, während ihr euch mit Fragen durch die Geheimnisse, die sich euch nach und nach offenbaren, wühlt und euch Azamis einzigartige Fähigkeiten in den episodischen Kapiteln zu Nutze macht.

Visual Novel auch in Manga-Form genießen

Apropos Kapitel: Passend zum Launch des Videospiels feiert auch der dazugehörige Manga mit dem Namen Case File – Kune Kune seine Veröffentlichung. Jener ist ab sofort kostenlos in englischer Sprache auf Manga Plus und im japanischen Original via Jump+ verfügbar.

Urban Myth Dissolution Center selbst unterstützt verschiedenste Textausgaben, darunter Englisch, Japanisch, Koreanisch, Einfaches und Traditionelles Chinesisch, sogar Hindi und natürlich auch Deutsch. Fast schon selbstredend ist das Horrorspiel verifiziert für das Steam Deck – das sich dank eines neuen Updates über noch mehr Power freuen darf.

Quellen: YouTube / SHUEISHA GAMES