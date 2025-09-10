PlayStation 5 und Xbox: Kostenlose Demo zu neuem Horrorspiel veröffentlicht – doch es gibt einen Haken

Während die Supermärkte bereits seit zwei Wochen Lebkuchen und Spekulatius verkaufen, ist vor Weihnachten erstmal Halloween an der Reihe und damit der perfekte Zeitpunkt, sich mit einem schaurigen Horrorspiel auf die Couch zu kuscheln.

Seid ihr derzeit noch unsicher, mit welchen Titeln ihr die diesjährige Spooky Season verbringen wollt, kann eine kostenlose Demo Abhilfe schaffen. Denn nichts ist gruseliger, als den vollen Preis für ein Spiel zu bezahlen, das euch dann am Ende gar nicht gefällt. Gut, dass auf der PlayStation 5 und der Xbox Series nun eine frische Gratis-Probe auf euch wartet – wenn es da nicht ein kleines Aber gäbe.

Horrorspiel Tormented Souls 2: Jetzt mit Demo kostenlos ausprobieren

Lassen wir die schwarze Katze aus dem Sack: Es geht um das Horrorspiel Tormented Souls 2, das am 23. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und den PC erscheinen soll. Auf letzterem konntet ihr bereits seit einer Weile via Steam reinschnuppern, ohne einen Cent zu löhnen, nun rücken auch Sony und Microsoft nach, allerdings mit einem Haken: Im deutschen PlayStation Store lässt sich die Demo nicht herunterladen, dafür werdet ihr im schweizerischen oder US-amerikanischen fündig.

Lesetipp: Rollenspiel-Fans sollten sich diese Gratis-Demo anschauen

Also kurz eine andere Nationalität zulegen, dann könnt ihr losgruseln. Wie das funktioniert, findet ihr sicher schnell selbst heraus. Einfacher haben es da schon Xbox-Nutzer*innen, die bequem im deutschen Store auf den Download-Knopf drücken können. Was euch in der Demo erwartet, wird dort auch gleich verraten: „Erlebe die Anfangssequenz des Spiels, in der Caroline auf der Suche nach ihrer Schwester beklemmende Gänge in einem finsteren Kloster durchquert.“

Ob ihr den erspielten Fortschritt mit in die Vollversion des Horrorspiels mitnehmen könnt, geht leider weder aus der Beschreibung noch aus dem Ankündigungs-Tweet von Publisher PQubeGames hervor. Da das Genre aber nicht unbedingt für seine langen Spieldauern bekannt ist, könnt ihr es sicherlich verschmerzen, den Anfang beim Release nochmal im Schnelldurchgang abzuhaken.

Tormented Souls 2 setzt, wie der Name bereits verrät, wenig überraschend den 2021 veröffentlichten Vorgänger fort, die Geschichte rund um Protagonistin Caroline geht also nahtlos weiter. Braucht ihr nach der Demo noch mehr Gruselfutter, um euch schon jetzt auf den kommenden Oktober einzustimmen, lohnt sich ein Blick auf unseren Test zum jüngst veröffentlichten Horrorspiel Cronos: The New Dawn.

