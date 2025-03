In Fatal Fury: City of the Wolves könnt ihr euch mit Cristiano Ronaldo prügeln

Fatal Fury kehrt in rund einem Monat mit dem neuen Ableger City of the Wolves zurück und bringt damit auch wieder einige Charaktere auf eure Konsolen und PCs, die vielen Anhänger*innen der kultigen Reihe noch aus den 90ern bekannt sein dürfte.

Doch neben Billy Kane, Mai Shiranui, Tizoc und wie sie alle heißen, wird auch noch ein weiterer Kämpfer die Bühne betreten, der in den 90ern noch ein pickliger Teenager war und dessen Arena bisher der Strafraum war.

Fatal Fury: City of the Wolves – Weltfußballer als Prügelknabe

Gastcharaktere sind bei Prügelspielen und Beat’em-ups keine Seltenheit, meist bedienten sich die entsprechenden Games dann bei Genre-Kollegen, mindestens jedoch bei beliebten Protagonisten andere Videospiele – von Geralt von Riva in Soul Calibur über Clive Rosfield in Tekken 8 bis YoRHa 2B in Granblue Fantasy Versus: Rising. Wie Entwickler SNK nun jedoch mitteilt, wird ein Charakter in das Aufgebot der Kämpferinnen und Kämpfer aufgenommen, der bisher höchstens in den FIFA-Spielen auftauchte.

Sehr den Ankündigungstrailer hier:

So wird niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo neben Rock Howard, B. Jenet und Co. im bisher 15-köpfigen Aufgebot stehen und seine Kontrahent*innen mit einer Mischung aus Kampfkünsten und Fußball, wie es im Charakterprofil steht, traktieren. Der Portugiese steht zurzeit beim saudi-arabischen Club Al-Nassr unter Vertrag – und Fatal Fury-Entwickler SNK Corporation gehört, verschachtelt über verschiedene Tochtergesellschaften und Anteile, dem saudischen Staatsfond an. Eine Herleitung dieser kuriosen Kooperation ist also nachvollziehbar.

Da sich CR7 auf der Fußballbühne nicht mehr mit Größen wie Lionel Messi, Neymar oder Thomas Müller messen kann, müssen jetzt also neue Gegner herhalten. Ein sehr ungewöhnliches Crossover, das nichtsdestoweniger Aufmerksamkeit generieren und dem Prügelspiel-Franchise neue Fans bescheren könnte. Und wer dem mehrfachen Weltfußballer nichts abgewinnen kann, freut sich bestimmt, ihm mit Kung-Fu oder Karate auf die Mütze geben zu können.

Dazu habt ihr zwar in der heute gestarteten zweiten Open Beta noch nicht die Möglichkeit, trotzdem könnt ihr bei dieser schon mal neun Charaktere in vier Arenen sowie den Trainings-Modus antesten – unter anderem Mai Shuranui, Tizoc, Terry Bogard sowie die neuen Vox Reaper und Preecha. Die Open Beta von Fatal Fury: City of the Wolves läuft noch bis Montag, 31. März, 1 Uhr nachts. Ihr könnt sie für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S sowie Steam herunterladen. Was ihr vom Soundtrack zum Spiel erwarten könnt, lest ihr hier.

