Bug eröffnet ganz neue Perspektive in Indiana Jones und der Große Kreis – „Nicht so schäbig, wie man hätte denken können“

Mit Indiana Jones und der Große Kreis haben Bethesda und MachineGames zum Ende des Jahres noch einmal einen schicken und unterhaltsamen Adventure-Hammer rausgehauen, der allenthalben starke Bewertungen abräumt.

Ein Kritikpunkt oder vielmehr ein Wunschtraum, der vermehrt aus der Community zu hören ist, ist die fehlende Third-Person-Perspektive. Ihr erlebt das Spiel nur aus Indys Augen, was aus Gameplay-technischer Sicht auch Sinn ergibt. Ein Spieler hat jedoch kürzlich einen Bug erfahren, der es erlaubt hat, Dr. Jones auch mit der virtuellen Kamera zu folgen.

Indiana Jones und der Große Kreis: War 3rd-Person vielleiht von den Entwicklern geplant?

Das Ergebnis dieses versehentlichen Perspektivwechsels sieht tatsächlich ganz gut aus. Jedenfalls wird nicht augenblicklich klar, dass wir das Spiel gerade aus einem Winkel sehen, der für Spieler*innen eigentlich nicht vorgesehen war. User theraineydaze schippert mit Indy über einen Fluss im südostasiatischen Sukhotai – selbstm als er ins Wasser fällt oder in einem Dorf von Bord geht, bleibt das Spiel im „Third-Person-Modus“.

„Sieht gar nicht so schäbig aus, wie man vielleicht erwartet hätte“, findet Plathismo in den Kommentaren. „Wenn man bedenkt, dass wir diese Animationen eigentlich gar nicht sehen sollten.“ Dabei hilft auf jeden Fall, dass ein vollständiges, funktionierendes und gut aussehendes Modell von Indiana Jones erschaffen werden musste, immerhin wechselt die Perspektive auch während des Spiels manchmal in die dritte Person, beispielsweise wenn Indy sich an der Peitsche schwingt oder an schmalen Felsvorsprüngen entlang drückt.

Tatsächlich hat One-Local1856 noch eine weitere Theorie: „So wie das aussieht – und ich habe schon eine Menge ähnlicher Clips gesehen – und wie geschmeidig der Übergang von First- zu Third-Person ist, glaube ich, dass sie vielleicht einen Third-Person-Modus geplant hatten, der aber während der Entwicklungsphase eingestampft wurde.“ Dabei ist dieser Wunsch in der Community durchaus verbreitet. „Schade dass nicht mehr Entwickler erkennen, welchen Spaß der Wechsel der Perspektiven machen kann“, findet Previous-Reason7022.

Gerade in Bethesda-Spielen war dies in der Vergangenheit oft möglich, so zum Beispiel in Fallout 4 oder Skyrim. Wer weiß, vielleicht sitzen die Entwickler*innen ja schon fleißig an einem Upgrade, nachdem das Spiel so positiv aufgenommen wurde. Was wir zu Indiana Jones und der Große Kreis sagen, könnt ihr in unserem Test lesen.

