Indiana Jones und der Große Kreis: Release der PS5-Version rückt näher – neuer Hinweis aufgetaucht

Indiana Jones und der Große Kreis erschien ursprünglich nur für den PC und die Xbox Series-Konsolen. Nun rückt der PS5-Release des actiongeladenen Archäologen-Abenteuers aber näher, wie ein neuer Hinweis suggeriert.

Erst im Dezember 2024 erschienen, stieß MachineGames Videospielumsetzung von Indys aktuellem Ableger weitestgehend auf positive Kritiken. Nun peilt man wohl an, den Jäger der verlorenen Schätze noch im Frühjahr auf Sonys Spielekonsole zu hieven.

Indiana Jones und der Große Kreis: PS5-Release rückt in greifbare Nähe

In all zu weiter Ferne dürfte der Release für die PS5 nicht mehr liegen, immerhin wurde Indiana Jones und der Große Kreis jüngst mit einer entsprechenden Einstufung des Entertainment Software Rating Boards (kurz ESRB) versehen (via IGN). Dies geschieht in der Regel, wenn sich ein Titel seiner Veröffentlichung nähert und so ist davon auszugehen, dass Microsoft den Termin schon in Bälde verraten dürfte.

Im Rahmen seines Xbox Developer Showcase lag der Fokus bislang auf anderen Vertretern und auch sonst hielt man die Füße still, was die Veröffentlichung auf den Systemen der Konkurrenz anbelangt. Dies könnte sich nun aber bald ändern. Seit seinem ursprünglichen Release auf der heimischen Konsole versorgten die Entwickelnden den Titel mit einer Reihe an Updates, die sich um verschiedene Fehler sowie den Support für Nvidias DLSS 4 mit Multi-Frame-Generation und DLSS Ray Reconstruction auf dem PC kümmerten.

Selbstredend sollten die genannten Features und Verbesserungen mit der Veröffentlichung der PS5-Version bereits an Bord sein. Habt ihr den Titel bislang nicht ausprobiert, seid aber im Besitz eines PCs oder einer Xbox, könnt ihr vorab bereits über den Game Pass günstig hereinschauen. Hier findet ihr Indys aktuelles Abenteuer nämlich seit Release im Abonnement.

Über vier Millionen angehende Archäologen warfen bereits ein aufmerksames Auge auf Indiana Jones und der Große Kreis und auch wir haben im Test geprüft, mit welchen Wassern der Titel gewaschen ist. Und: Wie es aussieht ist der Nachfolger wohl schon bestellt…

Quellen: ESRB via IGN