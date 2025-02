Infinity Nikki: Alle unentdeckten Wundersterne, Tautropfen und Kisten mit diesem Tool sofort finden

Infinity Nikki bezeichnet sich selbst aus das gemütlichste Open World-Spiel, womit klar sein sollte, dass die umfangreiche Karte ein zentraler Teil des Cozy Games ist. Die steckt nämlich voller Geheimnisse, Aktivitäten, Charaktere, Quests und sammelbarer Gegenstände aller Art.

Trotz einiger hilfreicher Markierungen kommt es vor, dass man den Überblick verliert oder an verborgenen Objekten verzweifelt. Mit diesem Problem müsst ihr euch ab jetzt nicht mehr herumschlagen. Infold Games hat ein super nützliches Tool veröffentlicht, das euch detailreich und auf euren Spielstand zugeschnitten die Inhalte der Welt präsentiert.

Alle wichtigen Orte in Infinity Nikki im Überblick

Die Einführung der neuen Funktion ist sehr leicht zu übersehen, da sie gar nicht Teil des eigentlichen Spiels ist, sondern separat im Browser aufgerufen wird. Wer also nicht aufmerksam alle Ankündigungen verfolgt, hört hier eventuell zum ersten Mal davon. Folgt ihr diesem Link, landet ihr auf der entsprechenden Webseite und findet dort eine interaktive Karte von ganz Miraland.

Per Mausklick könnt ihr euch verschiedene Objekte wie verteilte Kisten oder Tautropfen der Inspiration anzeigen lassen. Sobald ihr euren Spielstand synchronisiert habt, ist es euch sogar erlaubt, gezielt nach euch fehlenden Tautropfen oder Wundersternen zu filtern. Vergebliche Suchen nach den letzten verstreuten Outfit-Teilen oder schier unauffindbaren Materialien dürft ihr ebenso hinter euch lassen.

Zurzeit befindet sich die Anwendung noch in der Entwicklung beziehungsweise der Beta-Phase. Marker in Höhlen, Häusern oder externen Leveln sind beispielsweise noch nicht auffindbar. Weitere Feinschliffe folgen, auch euer Feedback soll in künftige Anpassungen einfließen.

Noch mehr Neues in der Welt von Infinity Nikki

Während ihr mithilfe der Karte auch die hinterste Ecke von Miraland um wertvolle Ressourcen erleichtern dürft, werkelt Infold Games schon an den nächsten spannenden Neuerungen. So steht etwa noch Nikkis eigene dekorierbare Behausung auf dem Plan und parallel dazu neigt sich die aktuelle Saison der Feuerwerksfestlichkeiten langsam aber sicher dem Ende zu. Ein frisches Event mit speziellen Aufgaben und Belohnungen kann also nicht mehr fern sein.

Zudem dürfen auch Spieler*innen, die Steam dem selbst zu installierenden Launcher vorziehen, sich bald in die Abenteuer von Nikki und Momo stürzen. Auf der Plattform steht das Cozy Game bereits für einen Wunschlisteneintrag zur Verfügung. Aber nicht nur wegen Infinity Nikki lohnt es sich in nächster Zeit auf der Plattform vorbeizuschauen: Immerhin steht wieder einmal ein großer Steam Sale vor der Tür.

Quellen: pearpal.infoldgames.com