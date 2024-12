Nach The Last of Us und Uncharted: Das ist das neue Spiel von Naughty Dog

Seit über vier Jahren arbeitet Naughty Dog an einem neuen Spiel. Nun wurde der Geheimnisschleier um das mysteriöse Projekt gelüftet: Die Macher von The Last of Us und Uncharted haben Intergalactic: The Heretic Prophet angekündigt.

Bei den Game Awards bildete der Trailer das große Finale der Weltpremieren. Zu Recht lässt sich festhalten, denn in den viereinhalb Minuten zieht uns das Studio in eine spannende, retrofuturistische Sci-Fi-Welt, die all das liefern soll, wofür das Studio mit seinem Namen steht. Wir fassen für euch alle Infos zusammen.

Intergalactic: The Heretic Prophet – Was ist das für ein Spiel?

Bevor wir also vielleicht noch einmal in die Postapokalypse mit The Last of Us Part 3 ziehen, steht eine andere Zukunft bevor. In Intergalactic: The Heretic Prophet erleben wir eine Geschichte, die tausende Jahre entfernt ist. Wir schlüpfen in die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, gespielt von Tati Gabrielle, die auch bereits im Uncharted-Film und in der zweiten Staffel von The Last of Us an Bord ist.

Was genau die Geschichte unserer Protagonistin ist, wissen wir nicht. Allerdings landen wir mit ihr auf dem Planeten Sempiria, den offenbar schon Jahrhunderte lang niemand mehr lebend verlassen hat. Wieso? Keine Ahnung. Aber es liegt an uns herauszufinden, warum und vor allem zu überleben.

Creative Director Neil Druckmann verspricht die bisher „wildeste und kreativste Story“, die Naughty Dog je erzählt hat. Wie üblich will das Studio unter seiner Leitung eine „emotionale, von den Charakteren gesteuerte, epische Reise“ erschaffen, so wie wir es auch erwarten.

Kaum Details zum Gameplay

Naja gut, Story kann das Team ja ohnehin. Doch mit welchem Gameplay können wir in Intergalactic: The Heretic Prophecy rechnen? Dazu gibt es keine offiziellen Angaben, aber der Trailer lässt uns spekulieren.

Ganz am Ende sehen wir nämlich einen fiesen Roboter mit drei Armen und einer echt fetten Klinge in der Hand. Auch Protagonistin Mun zückt ein futuristisches Schwert und geht zum Nahkampf über: Möglicherweise hat sich Naughty Dog vom Erfolg der FromSoftware-Spiele inspirieren lassen?

Laut Druckmann wird es das „tiefgründigste Gameplay in der Geschichte von Naughty Dog sein“. Das Team habe aus den Erfahrungen früherer Spiele gelernt und möchte etwas liefern, was „über alles hinausgeht, was wir je zuvor gemacht haben“. Das lässt viel Raum für Interpretation.

Wann gibt es mehr Informationen?

Trotz der Ankündigung müssen wir vermutlich noch eine ganze Zeit lang auf Intergalactic: A Heretic Prophecy warten. Einen Releasetermin gibt es nicht. Selbst ein grober Zeitraum wurde seitens Sony und Naughty Dog nicht verraten. Kurz um: 2025 ist so gut wie ausgeschlossen. Rechnet mal eher damit, dass es eher 2026, wenn nicht sogar noch später wird.

Vorerst will sich Naughty Dog nämlich wieder zurückziehen und weiter an dem spannenden Titel arbeiten. Doch eine letzte Info gibt es noch: Für den Soundtrack konnte Naughty Dog das erfolgreiche Duo Trent Reznor und Atticus Ross gewinnen, die vermutlich vielen Leuten als Nine Inch Nails bekannt sind.

Ob Naughty Dog mit Intergalactic: The Heretic Prophecy in Zukunft eine Chance auf einen Preis bei den Game Awards hat, bleibt derweil abzuwarten. In diesem Jahr konnte sich aber immerhin ein anderes PlayStation-Game zum Spiel des Jahres krönen.

