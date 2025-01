Intergalatic: Release, Story und alles, was wir zum neuen Spiel der Last of Us-Macher wissen

Mit Uncharted hat Naughty Dog seit Teil 4 abgeschlossen und auch The Last of Us wird vorerst nicht fortgesetzt: Das Sony-Studio widmet sich stattdessen einer komplett neuen Marke, die auf den Namen Intergalactic: The Heretic Prophet hört.

Im Rahmen der Game Awards 2024 wurde das Projekt erstmals enthüllt und bestätigte direkt einige frühere Gerüchte. Wir fassen für euch zusammen, was wir bislang alles über Intergalactic wissen.

Release: Wann erscheint Intergalactic?

Die vielleicht wichtigste Frage lässt sich derzeit noch nicht beantworten. Denn offiziell haben weder Naughty Dog noch Sony bislang einen möglichen Releasetermin geschweige denn einen Zeitraum kommentiert. Vermutlich müssen wir uns noch eine Weile gedulden.

Zwar wissen wir, dass Naughty Dog bereits seit 2020 an dem Projekt arbeitet und der Fokus des Studios mittlerweile auf Intergalactic liegt, aber AAA-Projekte nehmen viel Zeit in Anspruch. Mit einer Veröffentlichung für 2025 ist eher nicht zu rechnen.

Enthüllung im Video: So sieht der erste Trailer zu Intergalatic aus.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir gehen eher davon aus, dass Intergalactic: The Heretic Prophet frühestens 2026 erscheint.

Plattform: Worauf erscheint Intergalactic?

Wenig überraschend wird es Intergalactic: The Heretic Prophet zum Release erst einmal nur für die PlayStation 5 geben. Weitere Plattformen sind bislang weder angekündigt noch wurde über diese gesprochen.

Allerdings sind Sony-Spiele längst nicht mehr auf Dauer exklusiv. Meistens erscheinen sie ein bis zwei Jahre später auch für den PC. Wir gehen im Falle von Intergalactic ebenfalls davon aus, dass Naughty Dog den Titel früher oder später portieren wird.

Story: Um was geht es überhaupt?

Inspiriert von Anime-Klassikern wie Akira und Cowboy Bebop versetzt uns Intergalactic: The Heretic Prophet in eine alternative Zeitlinie: Die Menschheit konnte bereits in den 1980er-Jahren den Weltraum erkunden, weshalb Raumschiffe später relativ normal sind. In dieser Version der Gegenwart schlüpfen wir in die Haut von Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, übrigens gespielt von der Schauspielerin Tati Gabrielle (The Last of Us).

Diese will die einzelnen Mitglieder der sogenannten Five Aces aufspüren, da sie mit der Verbrecherbande offenbar ein Hühnchen zu rupfen hat. Was genau sie mit der Gruppierung verbindet, ist aber unklar. Wir wissen nur, dass sie bei ihrer Suche auf dem Planeten Sempiria landet, den keine Seele seit 600 Jahren verlassen hat.

Ein roter Planet, aber nicht der Mars: In Intergalatic betreten wir trotzdem Neuland. Credit: PlayStation Studios / Naughty Dog

Der Trailer teasert ein klein wenig an, warum dem so ist: Roboter-Kämpfer mit schweren Laserschwertern sind für die Gesundheit vermutlich nicht unbedingt zuträglich. Außerdem, so ließ es Creative Director Neil Druckmann in einem Interview mit der New York Times anklingen, geht es in Intergalactic auch um eine fiktive Religion. Aber gut, das deutet der vollständige Titel des Spiels ja ebenso an.

Gameplay: Was wird das für ein Spiel?

Der Trailer verrät wenig, Druckmann unterbietet das Ganze sogar noch einmal: Zu den geplanten Gameplay-Mechaniken von Intergalactic wissen wir bisher nicht wirklich etwas. Am Ende des über viereinhalb Minuten langen Videos sehen wir aber zumindest, wie sich Protagonistin Mun darauf vorbereitet, einen Feind mit einem Schwert anzugreifen.

Es entsteht somit der Eindruck, dass Intergalactic viel stärker auf den Nahkampf setzt, als es noch bei The Last of Us der Fall war. Aber mit Schusswaffen ist es trotzdem nicht ganz vorbei, denn wir sehen an der Hose unserer Heldin eine Maschinenpistole. Deshalb sind wir uns sicher, dass auch weiterhin geschossen wird.

Laut Naughty Dog will das Team mit Intergalactic zu den eigenen Wurzeln im Action-Adventure-Genre zurückfinden. Was das im Detail heißt? Das bleibt schlichtweg abzuwarten. Geduld brauchen wir auch bei einem anderen Projekt von Naughty Dog: Die zweite Staffel der The Last of Us-Serie lässt noch ein wenig auf sich warten.

Quelle: YouTube / PlayStation, New York Times