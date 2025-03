inZOI: Gibt es auch heiße Szenen? Das sagen die Entwickler dazu

Während Die Sims dieses Jahr ihren 25. Geburtstag feiern, warten Fans der Reihe seit dem vierten Ableger von 2014 vergeblich auf einen neuen. Eine Lücke, die inZOI zu füllen denkt.

Die Lebenssimulation des koreanischen Entwicklers inZOI Studio will euch nämlich ab dem 28. März im Early Access einen nie dagewesenen Realismus im Genre auftischen. Was ein solches Versprechen für die Darstellung von Geschlechtsverkehr bedeutet? Das haben die Entwickler*innen nun verraten.

inZOI: Ja, es gibt Sex, aber erwartet nicht zu viel

Auf dem offiziellen inZOI-Discord-Server fand nämlich jüngst eine Fragerunde statt, bei der drei Team-Leiter des Studios Rede und Antwort für interessierte Fans standen. Eine Zusammenfassung aller genannten Infos findet ihr auf Reddit.

Für die Übersetzungen aus dem koreanischen war derweil Assistant Director Joel Lee (Danke an PC Gamer!) zuständig, der die Frage nach Sex im Spiel zwar beantwortet, Details aber geschickt umschifft: „Unsere Antwort lautet: sozusagen. Es gibt ein Feature im Spiel, bei dem ihr offensichtlich wisst, was passiert. Der männliche und weibliche Zoi sind zusammen, vermutlich im Bett, mit der Intention, Babys zu machen.“

So weit, so bekannt: Bei Die Sims läuft es schließlich nicht anders. Dort rappelt es dann unter der Bettdecke mit verspielten, aber definitiv jugendfreien Geräuschen der Charaktere, die sich mittlerweile zum sogenannten „Woohoo“ entwickelt haben. Auch in inZOI solltet ihr keine detailreichere Darstellung erwarten, wie Lee weiter ausführt.

Das folgende Video zeigt die Entwicklung des „Woohoo“ in die Sims:

Stattdessen müsst ihr eure Fantasie benutzen: „Wie eindeutig ist das visuell? Hier kommt eure Vorstellungskraft ins Spiel. Was ihr seht ist nicht, was ihr seht, ihr müsst annehmen, dass das passiert. Ist das klar genug für alle? Es ist da. Gewissermaßen. Vielleicht nicht auf dem Level, das jeder erwartet hätte.“ Obwohl man sich dem Realismus verschrieben hat, will inZOI euch hier also keine realistische Nachbildung einer Beziehung im Schlafzimmer servieren.

Altersfreigabe deutete bereits darauf hin

Für die meisten vermutlich nicht besonders überraschend, die Altersfreigabe vom Entertainment Software Rating Board (ESRB) in den USA deutete bereits darauf hin. Dort hat man nämlich ein „T für Teenager“ verteilt und begründet diese Wertung damit, dass inZOI „leichte anzügliche Themen“, „leichte Gewalt“ und „humoristischen Unfug“ enthalte.

Wie das Sexleben der Charaktere im Spiel dann wirklich aussieht, erfahren wir wohl erst mit dem Early Access-Release am 28. März auf dem PC. Vielleicht bietet Die Sims 5, das derzeit immer noch unter dem Namen Project Rene gehandelt wird, ja mehr Freiheiten?

Quelle: PC Gamer, Reddit /@daniggmu, YouTube /The Red Plumbob ESRB