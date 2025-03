inZOI: Was soll es denn nun kosten & kommen DLCs? So erfahrt ihr alles Wichtige vor Release

Nur noch wenige Wochen trennen künftige Spieler*innen von der Lebenssimulation inZOI. Innerhalb einer ungewöhnlich kurzen Zeitspanne hat es das Spiel geschafft, von der Erstankündigung bis hin zum Early-Access-Release vorzupreschen.

Doch bevor die nahende Veröffentlichung vollzogen werden kann, sollen Fans Antworten auf ihre übrigen Fragen erhalten, um sich vor einer Kaufentscheidung gut informiert zu wissen. Dazu veranstaltet das Team hinter inZOI demnächst ein spezielles Showcase mit tiefgreifenden Einblicken in alle Belange rund um das Spiel.

inZOI: Showcase soll Licht ins Dunkle bringen

Am 28. März um 01:00 soll inZOI auf der Plattform Steam im Early Access erscheinen. Heißt, dass Game wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht in seiner finalen Fassung existieren, sondern weiter entwickelt werden, bis es schließlich irgendwann zum Full Release kommt. Weitere Details zur ersten spielbaren Version und deren Zukunft sollen in einem in Kürze stattfindenden Showcase zur Sprache kommen. Der betreffende Livestream ist laut Pressemitteilung für den 19. März um 02:00 angekündigt und kann sowohl auf YouTube, als auch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von inZOI verfolgt werden.

Ganz konkret benennen die Veranstalter*innen, neben den bereits für den Early Access angedachten Features, das Preismodell, mögliche DLCs und die allgemeine Roadmap als Themenpunkte. Besonders der Umgang mit späteren Erweiterungspaketen ist für viele Lebenssimulations-Fans von starkem Interesse.

Immerhin hat Konkurrent Die Sims 4 seine Spieler*innen mit der schieren Anzahl an kostenpflichtigen Zusatzinhalten stark verärgert, weshalb die Hoffnung besteht, dass inZOI nicht die gleiche Strategie fährt. Zumindest einige Features, die in Die Sims 4 Zahlungen verlangen, hat inZOI sich nach aktuellem Wissenstand direkt ins Basisspiel geholt. Etwa ein interaktives Jobsystem und Jahreszeiten.

Große Erwartungen an inZOI

Trotzdem ist damit nicht gesagt, ob inZOI dafür zum Beispiel auf verhasste Mikrotransaktionen zurückgreifen könnte oder sich von Anfang an entsprechend hoch bepreist. Abgesehen von diesen bis zum Showcase noch offenen Sorgen und Fragen, herrscht allerdings gute Stimmung in Bezug auf den baldigen EA-Release.

Ein mit der Ankündigung des Streams hochgeladener neuer Teaser schmückt sich beispielsweise in den Kommentaren mit Bekundungen von Vorfreude. „Ich habe nur hierfür einen Gaming-PC gekauft. Ich kanns kaum erwarten“, schreibt zum Beispiel ein Fan.

Schon früh in der Entstehungsphase hat inZOI mit seiner schicken Unreal Engine 5-Grafik und Versprechen einer realistischen Simulation Aufsehen erweckt und galt schnell als möglicher Die Sims-Killer. Ob der bisher aufgebaute Hype über den Release hinaus bestehen kann, erfahren wir ja schon sehr bald. Vielleicht äußern sich die Entwickler*innen bis dahin auch nochmal deutlicher zu einem möglichen Multiplayer-Modus.

