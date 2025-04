inZOI: Erste Mods live – eine von ihnen ist schon jetzt extrem beliebt

Kraftons brandneue Lebenssimulation inZOI ist vor wenigen Tagen erschienen und erfreut sich seitdem äußerster Beliebtheit. So wundert es wenig, dass fleißige Hobby-Entwickler*innen bereits die ersten Mods auf den Weg bringen.

Ebenso wenig wundert es, welche Modifikationen sich in den ersten Tagen seit Release auf die oberen Ranglistenplätze der Download-Charts katapultiert haben. Wirft man einen Blick auf inZOIs Hauptkonkurrenten, Die Sims, wird schnell klar, wohin der Trend geht.

inZOI: Die beliebtesten Mods überraschen kaum

Wie ein Nutzer oder eine Nutzerin zusammenfassend unter einer der beliebteren Erweiterungen auf NexusMods formuliert, erwartet uns ein wahrer „Hurrikan“ an Modifikationen für inZOI, die in eine ähnliche Kerbe schlagen dürften. So kommt es, dass mitunter eine Mod mit dem Namen Semi-Transparent Shirt Texture auf der Seite zu den beliebteren zählt. Doch damit nicht genug, denn schon bei EAs Branchenprimus waren derartige „Verbesserungen“ extrem populär.

Die zweitbeliebteste Mod für inZOI überhaupt hört auf den Namen Remove Shower Blur und freut sich über 20.000 Downloads – Tendenz steigend. Auch, wenn ihr Name recht eindeutig klarmachen dürfte, worum es sich bei ihr handelt, gilt zu beachten, dass sie lediglich den Blur-Effekt der eure Zois bedeckt, wenn sie eine Dusche nehmen oder zur Toilette gehen, entfernt. Etwaige plötzlich auftretende Nude-Texturen braucht ihr nicht erwarten, stattdessen werden die Zois in Handtücher gehüllt. An einer tatsächlichen Nude-Mod wird so oder so bereits gearbeitet, eine Beta findet sich bereits bei Patreon.

Auch spannend: inZOI: Kaufen oder nicht kaufen? Das müsst ihr vor eurer Entscheidung unbedingt wissen

An der beliebtesten Modifikation kommt sie fast schon selbstredend aber nicht vorbei, handelt es sich bei dieser doch um den sogenannten Mod Enabler, den ihr zunächst in den Installationsordner von inZOI ziehen müsst, bevor ihr der Life-Sim noch mehr neues Leben über weitere Mods einhauchen könnt. Dazu zählen mitunter auch welche, die das Überspringen der Startvideos, das Deaktivieren unschöner visueller Effekte wie Vignettierung, chromatische Aberration und Filmkörnung oder weitere Optionen ermöglichen.

inZoi ist erst seit ein paar wenigen Tagen auf dem Markt, was die Arbeit der Hobby-Entwickler*innen gemessen an ihrer Geschwindigkeit umso beeindruckender wirken lässt. Da der Early Access der Lebenssimulation aber noch von einigen Bugs heimgesucht wird, dürfte ein Update nur eine Frage der Zeit sein – welches die Mods womöglich direkt wieder zerschießt. Apropos Update: Die Roadmap für 2025 von inZOI verrät, auf welche Inhalte wir uns schon jetzt freuen dürfen.

Quelle: NexusMods