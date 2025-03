inZOI: Infos zu Preis und DLCs hauen Fans um – „Das sind tolle Neuigkeiten!“

Fans von Lebenssimulationen kannten bisher eigentlich nur ein Spiel, das ihre Freude am Micromanagement von selbst gestalteten Charakteren zu stillen weiß: Die Sims. Doch jetzt wird inZOI in Kürze die Alleinherrschaft anfechten. Der Konkurrent weckt große Hoffnungen in potenziellen Spieler*innen, aber auch Sorge um das Preismodell schwang bisher mit.

Immerhin ist Die Sims dafür bekannt, sich allerlei zusätzliche Features ordentlich kosten zu lassen. Damit kam das Spiel ohne Herausforderer zuvor problemlos durch. Ob inZOI die lose gewetzten Brieftaschen von Life-Sim-Liebhaber*innen ausnutzen will, oder versucht sich durch fairere Methoden attraktiv zu machen, darüber haben wir nun endlich Klarheit.

Die Kosten von inZOI im Early Access

Eine Sache, die inZOI in Bezug aus das Bezahlmodell besser macht als Die Sims, ist schon seit Längerem bekannt: Features wie etwa Jahreszeiten sollen von Anfang an in das Spiel integriert sein und nicht wie gewohnt für stolze 40 Euro übers Kassenband gehen. Im Rahmen eines kürzlich abgehaltenen Livestreams hat das Team hinter inZOI einen weiteren Grund für erleichtertes Ausatmen gegeben. Nicht nur enthält das Hauptspiel bereits einige anderswo als Extra gehandelte Features, Erweiterungen sollen bis zum Ende des Early Access zudem völlig kostenlos bleiben.

Hier das besprochene Showcase:

Für inZOI soll in dieser Phase nämlich lediglich eine einmalige Zahlung von 39,99 Euro fällig werden. In-Game-Käufe sind keine integriert. Auf der Plattform Reddit drücken die Fans ihre Freude über diese Entscheidung aus. Es fallen Kommentare wie: „Das sind tolle Neuigkeiten! […] Ich habe 60 erwartet, aber 40 ist super!“.

Wie es nach dem vollständigen Release mit DLCs weitergeht und ob sich der Verkaufspreis des Grundspiels danach ändern wird, das wissen wir allerdings noch nicht. Immerhin ist weiterhin ungewiss, wann die Fertigstellung angedacht ist. Dafür ist mittlerweile eine Roadmap für das Jahr 2025 einsehbar, die eine Menge aufregender Inhalte verspricht.

Roadmap von inZOI: Noch viel vor in 2025

Im Mai soll das erste große Update, unter anderem mit Möglichkeiten für Modding und Cheat Codes, erscheinen. Der August bringt eine ganze Katzeninsel als spielbare Region und führt neben anderen Anpassungen Schwimmbäder und Keller ein. Für den Oktober sind eine Reihe kleinerer Verbesserungen angedacht, die beispielsweise erlauben, die Größe von Objekten anzupassen und einen Familienstammbaum einzusehen. Der letzte Monat des Jahres wird für die Umsetzung eines Systems für Erinnerungen und von Umzügen zwischen Städten genutzt.

In den Updates stecken außerdem jeweils neue Outfit-Optionen und Möbelstücke, von denen fürs Erste alle drei Monate frische Fuhren geplant sind. Aufkommendes Feedback der Spieler*innen soll in diesem Prozess ebenfalls Platz finden, sodass bisher nicht benannte Änderungen nicht ausgeschlossen sind. Ob an irgendeiner Stelle auch Multiplayer-Funktionen ihren Weg in inZOI finden könnten, dazu haben sich die Entwickler*innen nur vorsichtig geäußert.

