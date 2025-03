inZoi: Roadmap für 2025 enthüllt – Auf diese coolen Inhalte könnt ihr euch schon jetzt einstellen

Bis zu ihrem kürzlichen Release thronte Kraftons neue Life-Sim inZoi, die den Sims ordentlich Konkurrenz machen möchte, auf dem ersten Platz der Steam Wunschlisten-Charts. Mit der Veröffentlichung stürzen sich nun zahllose Zois in den virtuellen Alltag.

Dafür, dass dieser nicht all zu schnell an Abwechslung einbüßt, sollen künftige Updates garantieren. Eine erste Roadmap für 2025 hat man uns nun vorgestellt und diese verspricht, den sich noch im Early Access befindlichen Hit mit reichlich frischen Features zu versorgen.

InZoi: Mods, Cheats & mehr – Diese Inhalte verspricht die Roadmap für 2025

Wie lange die Early Access-Phase der taufrischen Lebenssimulation laufen soll, haben die Entwicklerinnen und Entwickler aus den Reihen der InZoi Studios nicht verraten. Bis zum Mai diesen Jahres tut sich aber ohnehin nicht viel, ehe es dann mit den Updates im Abstand von zwei bis drei Monaten Schlag auf Schlag geht. Wie viel tatsächlich zwischen der aktuellen und der 1.0-Version des Spiels steht, weiß nur Publisher Krafton und die kreativen Köpfe hinter InZoi selbst.

Langweilig wird uns natürlich trotzdem nicht, wirft man nur einmal einen Blick auf die Anzahl der Inhalte und welche frischen Features sie der Roadmap zufolge noch für das aktuelle Kalenderjahr versprechen (via PC Gamer). Hier liest man vom Modding-Kit, das schon im Mai kommen soll, bis hin zu einer neuen Katzeninselstadt, spielbaren Geistern, festlichen Dekorationen und – klassisch – Ergänzungen was Outfits und InZois Charaktereditor betrifft, der mit seinem Umfang am Anfang schnell überwältigen kann.

Die vollständige Roadmap liest sich folgendermaßen:

Update 1 (Mai) Update 2 (August) Update 3 (October) Update 4 (December) Modding kit Neue „Katzeninsel“-Stadt Familienzeit Erinnerungssystem Gewichts- und Muskelveränderungen spielbare Geister Urlaubs- und Festtagsanpassungen Städte verschieben Cheat Codes Swimmingpools Objektgröße im Bau-Modus anpassen Merkmalsbasierte Interaktionen Verbesserungen für Beziehungen Weitere Ressourcen für die Stadtbearbeitung neue Möbel Verbesserungen für den Bau-Modus Adoptionssystem AI-Bau-Modus Wohnungsumzüge neue Möbel Verbesserungen für den Bau-Modus Freelance-Jobs Create a Zoi-Verbesserungen Create A Zoi-Verbesserungen neue Möbel Textnachrichten- and Skill-Verbesserungen Modding-Updates Modding-Updates Create A Zoi-Verbesserungen Verbesserungen für die Kindererziehung neue Outfits Outfit-Update Temperaturen in Innenräumen Die Updates für InZoi im Überblick

Bei eben jener handelt es sich um die erste Version, wurde sie doch nur kurz vor dem Release im Rahmen des Global Showcase veröffentlicht und bereits für vier Updates angelegt. Die ersteren wirken dabei wesentlich durchdachter und bringen spezifische Features mit an den Tisch, während spätere etwas allgemeiner gehalten sind, was mit künftigen Änderungen verbunden sein könnte.

Einen Punkt, den viele Spielerinnen und Spieler womöglich vermissen: An keinem Punkt der Roadmap ist die Rede von einem Multiplayer-Modus für InZoi. Game Director Hyungjun „Kjun“ Kim zufolge sei das Studio weiterhin daran interessiert, einen solchen in ihrem Spiel zu impementieren, allerdings befindet man sich eher in der Konzeptphase und arbeitet nicht wirklich aktiv an der Umsetzung. Man wolle zunächst Feedback der Spielenden sammeln, ehe man sich dem Mehrspieleraspekt widmet.

Plugins für 3D-Modelle

Mit dem ersten Update für InZoi, welches bereits im Mai auf dem Plan steht, dürfen sich Life-Sim-Fans über diverse Verbesserungen, die allesamt reichlich Spielspaß versprechen, freuen. Im Fokus dürften hier jedoch neben den Cheats auch die Modding-Tools stehen – und wie diese letzten Endes funktionieren. Wirft man einen Blick auf die Konkurrenz von EA, erhascht man binnen kürzester Zeit einige Eindrücke, was mit Mods in InZoi potenziell möglich sein könnte.

Game Director Kjun verriet außerdem bereits, dass bereits entsprechende Plugins für 3D Modelling-Applikationen wie Maya oder Blender in den Startlöchern stehen würden. In Kombination mit den Cheat Codes, die ihren Weg in das Spiel finden, dürften sich so schon kurz nach dem Start zahllose witzige Möglichkeiten für die Spielenden ergeben, etwas frischen Wind in das Leben ihrer Zois zu pusten.

Außerdem verändern sich die Körpertypen mit dem Update – basierend auf der Workout-Routine, der eure Charaktere nachgehen – und es soll möglich sein, statt einer Schwangerschaft eine Adoption beim Wunsch nach Nachwuchs vorzuziehen.

Was hinter den weiteren vagen Feature-Ankündigungen steckt, dürften wir spätestens im Mai erfahren, wenn Update 1 ausgerollt wird. Bis dahin sprechen wir an anderer Stelle über sieben Features von InZoi, die besonders wichtig, aber leicht zu übersehen sind.

Quellen: PC Gamer