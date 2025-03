inZOI: Unbeliebtes Feature nach Backlash entfernt – „Instant Kauf für mich“

Schon vor dem offiziellen Release von inZOI hat man künftigen Spieler*innen eine Demo zur Verfügung gestellt, in der sich der Charaktereditor und der Baumodus der Lebenssimulation vollumfänglich nutzen lassen.

Diese kreativen Modi sind passenderweise als Creative Studio bekannt und werden in der bereits präsentierten Form auch in der bevorstehenden Early Access-Fassung vorkommen. Daher enthalten sie auch einige für das restliche Game relevante Daten. Nutzer*innen der Demo ist aufgefallen, dass die kritisch gesehene Software Denuvo Teil davon war. Game-Director Kjun wendet sich diesbezüglich mit einer erfreulichen neuen Nachricht an die Community.

inZOI macht Schluss mit Denuvo

Auf der Plattform Reddit wurde der ursprünglich über Discord abgesetzte Post, in dem Kjun den Status von Denuvo kommentiert, weiter distribuiert. Der Programmzusatz ist nach aktuellem Stand aus inZOI entfernt worden, wie er darin verrät.

Spieler*innen hatten zuvor ihre Sorge darüber ausgedrückt, dass die Anti-Raubkopier-Lösung das Erlebnis mit der Life-Sim negativ beeinflussen könne. Sogenanntes DRM (Digital Rights Management), wie Denuvo es liefert, steht unter anderem häufig dafür in der Kritik, die Performance zu drücken und eine regelmäßig erfolgende Verbindung zum Internet vorauszusetzen.

Hier der besprochene Post:

Besonders für Modder*innen kann das eigentlich als Hindernis für illegale Weiterverbreitung eingesetzte Tool Probleme bereiten. Die vorgenommene Deaktivierung von Denuvo erlaubt „inZOI freier konfigurierbar zu machen – eröffnet Spielenden weitere Wege, neue Erfahrungen für andere Spielende zu schaffen“, wie Kjun schreibt. Dass das eigene Werk dadurch leichter kopiert werden kann, nimmt man wissend in Kauf, heißt es. Offene Möglichkeiten für Mods seien einfach wichtiger und werden als essenziell für langfristigen Spielspaß betrachtet.

inZOI-Community feiert den wichtigen Schritt

In den Kommentaren zeigen sich Fans begeistert von der getroffenen Entscheidung und werten die Nachricht von Kjun als vorbildlichen Umgang mit Feedback. „Okay, instant Kauf für mich. Hab noch nie gesehen, wie ein Entwickler eines so ersehnten Spiels nicht nur das Community-Feedback wahrnimmt, sondern auch noch sofort Änderungen in die Tat umsetzt“, freut sich beispielsweise ein*e Nutzer*in.

Allerdings heißt es auch, Denuvo sei nicht mehr im „Early Access-Build von inZOI“ zu finden. Ob Gleiches also für den Full Release gilt, ist damit noch nicht bestätigt. So wie sich Kjun allgemein zu der Thematik geäußert hat, wäre das allerdings keine unbegründete Annahme. Könnten die neuesten Entwicklungen Einfluss darauf haben, ob ihr euch den Die Sims 4-Konkurrenten in der Early Access-Phase zulegt? Ihr solltet zumindest noch ein paar andere Punkte über inZOI bei eurer Abwägung bedenken.

