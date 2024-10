It Takes Two: Erste Hinweise auf nächstes Spiel des Studios – Erratet ihr den Namen?

Auf der Suche nach dem ultimativen Koop-Erlebnis kommt man an It Takes Two einfach nicht vorbei. Die rührende und gleichzeitig witzige Geschichte um ein zerstrittenes Ehepaar zieht Videospiel-Duos seit Release in seinen Bann.

Nach mehreren Durchläufen kommt dann spätestens doch die Frage auf, wann von Hazelight Studios ein frisches Abenteuer für Spieler*innen im Doppelpack veröffentlicht wird. Wie wir kürzlich erfahren durften, tut sich da zum Glück schon einiges. Ein paar bisher noch kryptische Einzelheiten liegen vor.

Koop-Spiele: Was folgt nach It Takes Two?

Josef Fares, leitender Entwickler für It Takes Two, wirft den Fans des ausgezeichneten Koop-Spiels Informationskrumen zu dem nächsten Projekt des Teams vor die Füße. Auf Twitter verrät er sogar beinah den Namen der dafür neu konzipierten IP: S**** ******N deckt er als Kombination auf und lädt damit zum Raten ein. Während fleißig Spekulationen zusammengetragen werden, löst der bekannte Leaker billbil-kun das Rätsel vorzeitig auf.

ACHTUNG SPOILER

Füllt man die von Fares verdeckten Felder aus, ergibt sich laut ihm die Bezeichnung Split Fiction. Zusätzlich soll der Quelle bekannt sein, dass sich ein zugehöriger Titel bereits seid mindestens zwei Jahren in Entwicklung befindet. Offiziell bestätigt sind diese Behauptungen nicht und müssen daher mit Vorsicht genossen werden.

SPOILER ENDE

Neues Spiel von Hazelight Studios: Koop kehrt zurück

Was sich inhaltlich hinter der geheimnisvollen IP verbirgt, wirft nochmal ganz andere Fragen auf. Konkrete Antworten existieren nicht, aber dafür grobe Hinweise. Der Account von Hazelight Studios hat nämlich auf Fares ursprünglichen Post mit einem Bild geantwortet, auf dem Akten zu dem geplanten Spiel abgebildet sein sollen. Zu erkennen sind unter anderem die Namen Mio und Zoe so wie ein Releasejahr, bei dem die letzte Zahl fehlt.

Außerdem stehen auf einem kleinen gelben Notizzettel deutlich die Worte „Co-op“, „Cooler“ und „Other“, je nachdem aus welcher Perspektive man liest. Und eine Skizze von mit Pfeilen geteilten Rechtecken ist ebenfalls mit dabei. Was genau die Schnipsel zu bedeuten haben, bleibt vorerst unklar. Denkbar wäre allerdings ein Koop-Spiel, dem Erbe von It Takes Two gerecht, welches ein Abenteuer mit Fokus auf Split-Screen-Mechaniken und den Hauptcharakteren Mio und Zoe beinhaltet.

Aufgrund der dünnen Informationslage ist anzunehmen, dass es einige Zeit dauern wird, bis mehr über den bevorstehenden Titel aus dem Hause Hazelight ans Licht der Öffentlichkeit durchdringt – ganz zu Schweigen von einem möglichen Release.

