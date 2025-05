Jetzt auch für Playstation und Xbox: Beliebtes Strategiespiel erhält frischen Aufwind

Mit dem entspannenden Strategiespiel Dorfromantik landete das Berliner Indie-Studio Toukana Interactive im Jahr 2021 einen echten Coup. Es sammelte nicht nur eine rege Fan-Base sondern auch mehrere Awards, unter anderem für das beste Spiel beim Deutschen Entwicklerpreis sowie in der Indie Booth auf der gamescom.

Was folgte, war nicht nur eine Portierung für die Nintendo Switch, sondern auch eine Umsetzung als Brettspiel (übrigens ebenfalls Spiel des Jahres) – was alleine schon ob des Looks mehr als passend war. Nun wird der Taktikspaß auch auf weiteren Plattformen wie PlayStation und Xbox Einzug halten. Für die mobile Version erfährt das Spiel sogar eine Umstrukturierung.

Dorfromantik: Vom PC auf den Tisch – und jetzt auf die Konsolen

Dorfromantik holte seinerzeit nicht nur Fans von Strategie- und Taktiksimulationen ab: Durch sein leicht verständliches Spielsystem fanden auch Anfänger*innen schnell ins Spiel. Dank immer neuen, freischaltbaren Biomen gibt es eine hohe Langzeitmotivation, zudem vermittelt das „Cozy Game“ eine unaufgeregte und beruhigende Atmosphäre.

Mit seinen hexagonalen Bauteilen versprühte Dorfromantik von Anfang an einen Flair à la Catan. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass auf den Erfolg des Taktik-Puzzlespiels eine Version als Gesellschaftsspiel – mittlerweile sogar mit Erweiterungen – folgte. Auch eine Switch-Portierung bot sich an, ließ sich das Gelegenheitsspiel doch vorzüglich im Handheld-Modus unterwegs zocken.

Hier könnt ihr unseren Test zu Dorfromantik von 2021 lesen.

Demnächst erreicht das gemütliche Strategiespiel noch mehr potenzielle Fans, denn sowohl für PlayStation und Xbox also auch für Mobilgeräte ist eine Umsetzung in Arbeit. Während die Konsolenportierungen nah am Original bleiben sollen, wird die mobile Version für den Touch Screen optimierte Mechaniken sowie neue Optionen für das kurzfristige Spielen unterwegs bieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Toukana Interactive arbeitet derzeit vor allem an seinem neuen Titel Star Bird; für die Portierung hat man sich Hilfe von den Clockstone Studios aus Österreich sowie Headup Games geholt. Wann Dorfromantik auf den neuen Plattformen aufschlägt, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Wer es jedoch entschleunigt und ruhig mag, kann sicherlich auch mit diesem Titel etwas anfangen.

Quelle: Gamespress