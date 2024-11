Kostenlos mit PS Plus: Einer der besten Animes aller Zeiten freut sich jetzt über brandneues Spiel

Erst vor wenigen Tagen, am 30. Oktober offiziell und ganz überraschend zur Freude der Fans, von Bandai Namco angekündigt, feiert einer der beliebtesten Animes unserer Zeit jetzt den Release einer brandneuen Spieladaption. Und die spielt ihr per PS Plus sogar direkt zum Launch „kostenlos“.

Dabei handelt es sich um den im Katz- und Maus-Stil gehaltenen Psycho-Thriller Death Note, der mit Namenszusatz Killer Within gleichzeitig seine erste Spielveröffentlichung auf Steam abliefert. Doch wer bei den Worten Anime oder Manga nun an einen eher actionreichen Fighting-Ableger denkt, der irrt sich ganz gewaltig.

Death Note Killer Within – Adrenalingetränkter Anime-Hit mit Among Us-Anleihen

Direkt mit seinem Release, der am 5. November erfolgte, schlich sich das Spiel von vielen eher unbeachtet in den Katalog der „kostenlosen“ PS Plus-Titel, die euch mit einem Abonnement der Essentials-Stufe (oder einer kostspieligeren) von Sonys Service frei zur Auswahl stehen. Womöglich zu Unrecht, immerhin gilt die Manga- und Anime-Vorlage von Death Note Killer Within weithin als eine der beliebtesten aller Zeiten.

Den Erscheinungstermin verriet Bandai Namco zuvor bereits in einem passenden Trailer, in welchem sich auch die Videospieladaption von einer durchaus interessanten Seite zeigt. Denn statt euch, wie es häufig in anderen Anime-Ablegern der Fall ist, stumpf die Köpfe einzuschlagen, geht es hier darum, sich eben jene mit kniffligen Gedankenspielen zu zermartern.

Death Note Killer Within erinnert nämlich grundlegend an den populären Mehrspieler-Meilenstein Among Us, der vor allem in Zeiten der Pandemie nur so vor Beliebtheit strotzte und schnell zu einem Wegebener für das gesamte Genre avancierte. Im neuen Online-Multiplayer schlüpft ihr mit bis zu neun weiteren Mitspielerinnen wie Mitspielern in die Haut von Light Yagami aka dem Killer Kira und seinen Anhängern, oder schließt euch dem genialen wie merkwürdig-mysteriösen Profiermittler L und seinem Team an.

So soll sich Death Note Killer Within spielen

Wie im Anime versuchen sowohl Team Kira als auch Team L, sich gegenseitig in die Irre zu führen, um das verworrene Psychospiel am Ende für sich zu entscheiden. Während ihr als Kira im Duo mit einer Anhängerin oder einem Anhänger über die Macht des Death Note verfügt, mit dem sowohl NPCs als auch Ermittler ausgeschaltet werden können, arbeitet L mit seinen loyalen Gefolgsleuten zusammen, die Identität des Killers durch geschicktes Ausspielen von Informationen aufzudecken.

Ihr sammelt Hinweise, erledigt Aufgaben und diskutiert am Rundenende über etwaige Ereignisse. Vom Spielprinzip her also fast so wie Among Us, mit einem spannenden Twist: Schafft es Team Kira, L zu töten, endet das Spiel sofort. Wie das Ganze auf der PS4 und PS5 genau ablaufen soll, verbildlicht der PlayStation-Kanal auf YouTube noch einmal mit einem passenden How to Play-Trailer. Und auf Steam findet ihr den Titel im Übrigen für 9,99 Euro.

Wem es ruhig etwas mehr klassische Action im Anime-Look sein darf, der findet mit Dragon Ball: Sparking! Zero, das auch wir uns im Test ordentlich vorgeknöpft haben, womöglich eine nicht minder aufregende Alternative. Dennoch dürfte sich ein Blick auf Death Note Killer Within als Teil der neuen PS Plus „Gratis-Spiele“ im November lohnen, vor allem, wenn ihr den eisigen Temperaturen der kalten Jahreszeit entgehen, aber trotzdem etwas Spannendes mit euren Liebsten erleben wollt.

