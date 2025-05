Jetzt kostenlos spielen: Wer das neueste Half-Life mochte, sollte diese Horror-Demo kennenlernen

Der Bereich Virtual Reality-Gaming fristet ein Nischendasein – und kennt dennoch seine Vorzeigetitel. Nebst Half-Life: Alyx, wären da ein Batman: Arkham Shadow oder Asgard’s Wrath 2 als Positivbeispiele hervorzuheben. Eine Auflistung, in die sich ein Horrorspiel namens Ghost Town bald einreihen könnte – das ihr sogar kostenlos spielen könnt, zumindest probeweise.

Nein, es handelt sich bei Ghost Town um keine Geister-Komödie mit Comedy-Star Ricky Gervais in der Hauptrolle, sondern um ein Puzzle-lastiges Gruselspiel. Wer immer schon mal Gespensterjäger*in spielen wollte, eine Vorliebe für intensive Einzelspieler-Erfahrungen hegt, könnte Gefallen finden.

Kostenlos in Horrorspiel Ghost Town reinspielen

„Wir sind von der bisherigen Resonanz für Ghost Town überwältigt! Wir freuen uns, dass wir jetzt eine Demo für alle Neugierigen zur Verfügung stellen können“, verkündete der Developer Fireproof Games auf Reddit. Das britische Entwicklungsstudio hat sich seit Gründung im Jahr 2008 einen Ruf mit der Puzzle-Reihe „The Room“ erarbeitet – wandelt jetzt also mit Ghost Town auf spielerisch ähnlichen Pfaden.

Wer einen Blick in den Meta Quest Store wagt, stößt schnell auf eine 4,8 Sternebewertung – bis zum Maximum von 5 Sternen fehlen also nur 0,2 Sterne. Wie konnte Ghost Town Spieler*innen für sich einnehmen?

Lauch Trailer zu Ghost Town:

Vor allem die Immersion dürfte es sein, die Spieler*innen in dieses fiktionale London des Jahres 1983 zieht. Denn einerseits freut sich das Studio auf Twitter über „viele positive Rezensionen“ aus der Fachpresse. Andererseits verbürgen sich wohlwollende User-Kritiken auf Meta wie „Von dem Moment an, wenn ihr einen Fuß in die nebelverhangenen Straßen und verlassenen Gebäude setzt, zieht euch die Welt völlig in ihren Bann“ für die spielerische Qualität.

Atmosphärisch dicht wird’s im oben verlinkten Launch-Trailer mit seiner Länge von einer Minute und 40 Sekunden. Im Clip brechen wir aus der Egoperspektive als Geisterjägerin Edith Penrose auf. Nachdem ihr Bruder verschwunden ist, muss sie sich – und damit ihr – sowohl Köpfchen als auch übernatürliche Talente zunutze machen, um das Mysterium des verschollenen Bruders aufzuklären. Übrigens: Auch eine Version für Steam beziehungsweise das PlayStation VR2 soll im Jahresverlauf erscheinen.

