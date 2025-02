Cyberpunk 2077: Legendärer Charakter jetzt in diesem angesagten Action-Rollenspiel verewigt

Wer etwas für Open-World-Spiele zumal in einem Mittelalter-Setting übrig hat, kennt dieser Tage wohl kein anderes Thema denn Kingdom Come: Deliverance 2. Auch in unserem ausführlichen Test konnte uns der Rollenspiel-Gigant stundenlang fesseln.

Dabei ist die großangelegte Spielwelt der Warhorse Studios mit allerlei Referenzen zur gegenwärtigen Popkultur gespickt. Eines dieser Easter Eggs, die jetzt in der Gaming-Community von Reddit für Aufsehen sorgen, hat mit einer anderen, beliebten Open World zu schaffen – und zwar mit Cyberpunk 2077 von CD Projekt.

Kingdom Come: Deliverance 2 – und wo ihr (fast) den berühmten Charakter aus Cyberpunk 2077 findet

Johann Silverfist heißt der Charakter, über den unser*e Spieler*in auf Reddit in Kingdom Come Deliverance 2 jetzt gestolpert ist. Wer Cyberpunk 2077 gespielt hat, oder auch nur die Marketingmaschinerie rund um das futuristischer Night City verfolgt hat, erlebt bei dieser Begegnung sowas wie ein Déjà-vu. Denn Johnny Silverhand ist natürlich namentlich angelehnt an jenen Charakter, dem Hollywoodschauspieler Keanu Reeves (The Matrix, John Wick) sein Aussehen verliehen hat.

Johann Silverfist und Johnny Silverhand – die Anspielung ist ebenso offensichtlich wie charmant witzig. Müssen sich auch viele Spieler*innen auf Reddit gedacht haben, die das Fundstück zum Zeitpunkt dieser Meldung mit über 6.000 Upvotes honoriert haben. Unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Game Rant zeichnen freundlicherweise nach, wo ihr diesen anspielungsreichen Johann Silverfist findet. Grob gesagt, solltet ihr dem Knaben kurz nach dem erstmaligen Eintreffen in Kuttenberg begegnen.

Weiter heißt es, unser Herr Silverfist stehe in Verbindung mit einer Quest namens „Kuttenberg-Turnier“. Dieses Turnier könnt ihr laut Beschreibung in Angriff nehmen, nachdem ihr wiederum die Quest „Ars Dimicatoria“ erfolgreich abgeschlossen habt. Sobald diese Voraussetzung gegeben ist, müsst ihr mit Menhard von Frankfurt in der Schwertkämpfer-Gilde sprechen. Die Quest „Kuttenberg-Turnier“ sollte danach beginnen. In ihrem Verlauf dürftet ihr dann eben jenem Johann Silverfist begegnen. Apropos Kurioses im Mittelalter-Spiel: Kingdom Come Deliverance 2 kennt ein brutales Ende für euch.

