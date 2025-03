Eines der besten Jurassic World-Spiele bekommt ihr jetzt kostenlos

Fans von Jurassic Park speziell und Dinosauriern allgemein, haben sich den 2.07. bereits tiefrot im Kalender eingetragen. An diesem Stichtag wird nämlich Jurassic World: Rebirth durch die Lichtspielhäuser stampfen – mit Hollywood-Star Scarlett Johansson vor und Godzilla-Regisseur Gareth Edwards hinter der Kamera. Doch wie können Saurier-Begeisterte die Wartezeit möglichst spielerisch wertvoll überbrücken?

Die Antwort darauf findet ihr jetzt im Epic Games Store. Genauer gesagt: vom 20. bis einschließlich zum 27. März. Innerhalb dieses Zeitraums bekommt ihr nämlich das Simulationsspiel Jurassic World Evolution 2 von Frontier Developments komplett kostenlos. Zum Vergleich: Regulär ist der Strategietitel für Einzelspieler*innen mit 60 Euro bepreist. Doch lohnt Teil zwei des Parkaufbau-Abenteuers wirklich?

Jurassic World Evolution 2: Gratis im Epic Games Store

Mal Hand aufs Herz – und rosarote Fanbrille abgelegt: Zu der bald sieben Spielfilme umfassenden Jurassic-Reihe gibt’s trotz einiger Gaming-Gurken erstaunlich viel Spielenswertes. Beispiele sind Telltales Ausflug in den Dinopark mit Jurassic Park: The Game (2011), die Klemmbausteinvariante aus LEGO Jurassic World (2015) oder der Parkbausimulator Jurassic Park: Operation Genesis (2003).

Mit der Evolution-Reihe hat Frontier Games längst das Erbe eines Operation Genesis aus den frühen Nullerjahren angetreten – und der Bausimulation mit saurierstarker Markenmacht im Rücken zu neuen Höhenflügen verholfen. Vom 20. bis einschließlich 27. März könnt ihr euch also mit Jurassic World Evolution 2 davon selber im Epic Games Store überzeugen.

Lesetipp: Geheimes Ende im Jurassic Park-Spiel ist ein Fest für Fans

Um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern: Als Fan der Filmreihe parkt Jurassic World Evolution 2 mitsamt jedweder Erweiterungen natürlich längst in meiner Steam-Bibliothek. Besonders begeistert hat mich, neben einer authentisch an den Filmvorlagen angelehnten Präsentation, dass man bei Frontier Developments für die englische Sprachfassung die Schauspieler*innen Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard in ihren jeweiligen Filmrollen vors Mikrofon bugsieren konnte.

Sehenswert: Nicht Bestandteil des Basisspiels, aber für mich ein Highlight aus Evolution 2 ist Die Malta-Erweiterung – brüllt nachstehend laut im Launch Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber auch jenseits meiner Fan-Perspektive spricht ein mehr als vernünftiger Metacritic-Score von 78 einerseits, die fast 29.000 insgesamt „sehr positiven“ Bewertungen auf Steam für Frontiers zweiten Ausflug in das Jurassic-Franchise. Auf Valves Vertriebsplattform findet ihr Jurassic World Evolution 2 übrigens auch im Rahmen des Spring Sales stark rabattiert vor – das Basisspiel für 18 statt 60 Euro, die Premium-Edition mit allen Schikanen und DLCs für nicht ganz 60 Euro anstatt der üblicherweise anfallenden 150 Euro.

Nebenbei erwähnt: Passend zum bald startenden, neuen Kinofilm, schraubt auch Frontier aktuell an einem Jurassic World Evolution 3. Apropos Frühlingsgefühle: Der große Steam Spring Sale hat angefangen – mit satten Rabatte.

Quellen: Epic Games Store / Frontier Developments, Steam / Frontier Development, YouTube / @JurassicWorldEvolution, Metacritic