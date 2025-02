Jurassic World Rebirth ist wohl erst der Anfang: neues Dino-Spiel könnte im Anmarsch sein

Fans der Techno-Thriller-Franchise rund um urzeitliche Dinosaurier, die durch zoologische Gärten stampfen, freuen sich dieser Tage auf den ersten Trailer zum kommenden Jurassic World: Rebirth – mit Hollywoodstar Scarlett Johansson in der Hauptrolle und Godzilla-Regisseur Gareth Edwards auf dem Regiestuhl. Und im Bereich Gaming?

Machen Freund*innen der einst von Bestsellerautor Michael Crichton erdachten Dinosaurierhatz gerade eine Durststrecke durch. Das Abenteuerspiel Jurassic Park Survival befindet sich zwar bei Saber Interactive (Turok: Origins) in der Mache, und auch bei Frontier Developments schraubt man am nächsten Park-Simulator Jurassic World Evolution 3 – doch darüber hinaus? Sorgt gerade eine scharfe Beobachtung auf der für berufliches Networking spezialisierten Online-Plattform LinkedIn für Aufsehen.

Jurassic World: Befindet sich wirklich ein neues Spiel in Vorbereitung?

Schauplatz: Das Gaming-Forum von ResetEra. Protagonist: Ein Forum-Nutzer oder -Nutzerin mit dem vielsagenden Namen DemonCarnotaur. Was für den Kollegen oder die Kollegin augenfällig geworden ist, betrifft eine Person namens John Melchior. Der Mann ist Ausführender Produzent bei NBCUniversal Media und zeigt sich in diesem Zusammenhang auch für Versoftungen zu den Jurassic-Filmen verantwortlich. Betrachtet man sich seine via LinkedIn geteilten Berufserfahrungen, fällt der Unterpunkt „Leiten und Verwalten des Jurassic World-/Park-Spielefranchises“ ins Auge.

Darunter sind beispielsweise ein Park-Simulator wie Jurassic World Evolution 2 aufgelistet, oder eben das eingangs erwähnte Jurassic Park Survival. Als letzter Punkt prangt jedoch ein „TBA“ – also „to be announced“, oder zu Deutsch „wird noch bekannt gegeben“. Das lädt bei hungrigen Fans natürlich zu Spekulationen ein. Mit einer naheliegenden Mutmaßung räumt DemonCarnotaur direkt auf. Nämlich jene, dass es sich bei dem Spiel hinter den drei Buchstaben um ein eher unspektakuläres Mobile Game handeln könnte.

Denn solche Spiele fürs mobile Endgerät werden im selben Textblock mit Berufserfahrung unter einem eigenen Unterpunkt aufgeführt – dort tummeln sich entsprechend bekannte Smartphone-Spiele zu der Saurier-Franchise, wie Jurassic World Alive oder Jurassic World: The Game. Während wir zum Zeitpunkt jetzt nicht mit Sicherheit sagen können, welches neue Spiel (und ob überhaupt eines) sich gerade unbekannterweise in Entwicklung befindet, fühlen sich die Nutzer*innen auf Restera zu den mutigsten Spekulationen angehalten.

Welches neue Dino-Spiel wünschen sich die Fans?

Für solches Wunschdenken stehen Wortmeldungen wie „Ehrlich gesagt wäre sogar ein Remaster von Trespasser, das die Grafik ein wenig aufwertet und das verrückte Steuerungssystem verbessert, Gold wert“. Mit Trespasser ist natürlich das inzwischen weitestgehend vergessene Action-Adventure der in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr existenten Entwicklungsfirma DreamWorks Interactive gemeint. Ein Spiel, welches damals 1997 viel versprochen hat – und bei Presse und Spieler*innenschaft durchgefallen ist.

Da jedoch aktuell nichts in diese Richtung bekannt ist, ist eine Rückkehr von Trespasser aktuell bestenfalls ein Wunschtraum. Oder, wie es ein*r andere*r Nutzer*in augenzwinkernd umschreibt: „Wir bekommen Trespasser 2 noch vor GTA 6“. Apropos Saurier-Content: Diese 3 Saurier-Spiele solltet im Auge behalten.

