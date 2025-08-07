Steam-Saurier: Neues Spiel mit echter Jurassic World – unsere Welt jetzt voller Tyrannosaurier erleben

Wer hat jetzt wieder die Dinosaurier von der Leine gelassen? Während Jonathan Bailey und Mahershala Ali in Jurassic World: Rebirth gerade noch Mosasaurus, Quetzalcoatlus und anderen Urzeit-Titanen vom Dessert-Teller gesprungen sind, ist jetzt am 6. August eine neue, saurierstarke Demo auf Steam eingeschlagen – wie damals vor 66 Millionen Jahren der Meteorit in Nordamerika.

Repterra heißt das Basisbau-Survival-Echtzeitstrategiespiel, das sich gerade beim Indie-Developer Chute Apps in der Mache befindet. Wer jetzt auf ein Spiel hofft, dass es mit der Markenmacht von Jurassic Park und World aufnimmt, wird bitterlich enttäuscht. Repterra ist eher der Carnosaur unter den Dino-Spielen – was Urzeit-Fans nicht davon abhalten sollte, einfach mal kostenlos auf Steam loszulegen.

Repterra: Dino(dys)topia goes Strategiespiel

Klar, Jurassic Park aus dem Jahre 1993 stellt bis heute dank einer so nie dagewesenen Mixtur aus computergenerierten Visual Effects von Industrial Light & Magic und animatronischer Urviecher der Stan Winston Studios einen Scheidepunkt im Filmbereich dar. Weniger prägend für die Filmgeschichte war der als Billig-Version vom Kult-Produzenten Roger Corman (Der kleine Horrorladen, Der Mann mit den Röntgenaugen) im selben Jahr herausgebrachte Horrorstreifen Carnosaur. Ähnlich ernst nehmen wie seinerzeit Carnosaur, solltet ihr jetzt Repterra – also am besten überhaupt nicht.

Trailer zu dieser Terra Reptor:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Strategiespiel Repterra ist in einer von Dinosauriern überlaufenen Welt angesiedelt – und wieso das eher ein Problem darstellen sollte, als unsere vom Säugetier Mensch überlaufene Welt, dürft ihr Entwicklungsstudio Chute Apps nicht fragen. Repterra pfeift auf wissenschaftliche Plausibilität, oder auf die Tatsache, dass sich in einer Welt voller Dinosaurier niemand vor einer Tyrannosaurier-Armee fürchten müsste – weil Raubtiere in der Natur als wichtiger Bestandteil Ökosysteme stützen, nicht im globalen Stil Jagd auf Menschen oder andere Lebewesen machen. So ein desaströses Verhalten bleibt homo sapiens sapiens höchstpersönlich vorbehalten.

Sei’s drum: In der spielbaren, jetzt auf Steam herausgegebenen Demo zu Repterra, verwaltet ihr eine Kolonie, um ganze Dinohorden zu bekämpfen. Was sich beknackt anhört, könnte vergnügliche Stunden vor den Bildschirmen bescheren, denn ihr könnt sogar eigene Saurier züchten und als Reittier nutzen. Kurz gesagt: Wer Strategiespiele feiert, ein Faible für die Herrscherechsen aus dem Erdmittelalter hegt, sich von der Comic-artigen Optik und isometrischen Draufsicht nicht abschrecken lässt, sollte sich jetzt in die Demo zu Repterra auf Steam stürzen.

Lesetipp: Far Cry trifft auf Jurassic Park im neuen Survival-Spiel

Übrigens: Falls euch das kleine Entwicklungsstudio Chute Apps schon bekannt ist, habt ihr womöglich solche kurzweiligen Spiele wie den Roguelike-Deckbuilder Infest, das Action-Roguelike Forest Fire, oder die Städtebausimulation Sandbox Sykeline in eurer Steam-Bibliothek geparkt. Allesamt vergleichsweise preisgünstige Spiele, die auf Valves Vertriebsplattform durchaus mit größtenteils positiven bis sehr positiven Rezensionen glänzen. Wer allerdings weder Saurier-Apokalypse noch Roguelike-Gedöns mag, sollte vielleicht lieber dieses von Steam gebannte Spiel entdecken.

Quellen: Steam / Chute Apps, YouTube / @chuteapps1, Max-Planck-Gesellschaft, Chute Apps