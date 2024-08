Kein God of War: Daran arbeitet Sony Santa Monica stattdessen

Während die modernen Spieleschmieden nicht gerade dafür bekannt sind, sich tief in die Karten schauen zu lassen, verliert Sony Santa Monica besonders wenig Worte über neue Projekte. Bekannt ist das Studio zwar vor allem für seine Arbeit an God of War – nun werkelt man aber wohl an einer taufrischen IP.

Die vergangenen zwei Jahrzehnte standen hingegen ganz im Zeichen des Kriegsgottes: Kratos feierte sein Debüt bereits 2005 auf der PlayStation 2 und freut sich seitdem über eine Erfolgsreihe, die erst 2022 mit ihrem Ragnarök-Ableger für eines der besten Spiele der jüngeren Vergangenheit sorgte. Doch das nächste Projekt soll ohne den glatzköpfigen Spartaner auskommen.

Ohne den God of War: Entwicklung neuer Marke schreitet bei Sony Santa Monica voran

Dass man bei Sony Santa Monica abgesehen von God of War noch an mindestens einem weiteren Titel arbeitet, das legten zuletzt bereits Stellenanzeigen nahe. Nun stießen die Nutzenden von ResetEra allerdings auf einen frischen Hinweis, denn auf dem LinkedIn-Profil eines Entwicklers ist nun ebenfalls die Rede von einer brandneuen Marke.

„Santa Monica Studios bot mir die Möglichkeit, als Character-Supervisor zurückzukehren und mich um die gesamte Character-Development-Pipeline für ihre neue IP zu kümmern. Ich bin also begeistert, wieder hier zu sein, wieder mit der Crew zu arbeiten und gemeinsam Charaktere in Videospielen voranzutreiben“, heißt es auf dem Profil des Mitarbeiters von Sony Santa Monica.

Doch worum könnte es sich bei dem bislang unangekündigten und fast schon geheim gehaltenen Projekt des Studios handeln? Aufmerksame Beobachter*innen vermuten, dass wir es mit einem Titel zu tun haben könnten, für welches der bereits bekannte Cory Barlog verantwortlich sein könnte. Eben jener übernahm schon 2018 die Rolle des Director für God of War, im Ragnarök-Nachfolger fungierte allerdings Eric Williams in der besagten Position.

Bereits damals erklärte Barlog, dass er mit seinem nächsten Werk gerne etwas wirklich Eigenes kreieren wolle, was vollends seinen Vorstellungen und Visionen entspricht. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings selbst nicht sicher, ob er das Studio davon überzeugen könne. Mit der neuen IP schien es nun aber doch noch Sonys Segen gegeben haben.

Kein Ende für Kratos in Sicht

Auch, wenn Sony Santa Monica sich mit einem frischen Franchise beschäftigt, ist für den kampflustigen Kratos noch lange kein Ende in Sicht. Denn in der jüngeren Vergangenheit spülte das Internet immer wieder auch Stellenausschreibungen an die Oberfläche, in denen ganz konkret von God of War gesprochen wurde. Dabei hätten Bewerbende einen Vorteil, wenn sie sich bereits bestens mit den beiden letzten Titeln der Reihe auskennen würden.

Und immerhin liegt Ragnarök, welches 2022 erschien, nun auch schon zwei Jahre in der Vergangenheit. Anhand des Abstandes zum Vorgänger ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass die Entwicklungsarbeiten an einem weiteren Spiel zum Gott des Krieges bei Sony Santa Monica bereits auf Hochtouren laufen. Ein DLC für God of War Ragnarök ist immerhin nicht geplant, dafür kommt Sonys Blockbuster schon im September auf den PC.

Quellen: ResetEra