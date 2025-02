Keine Xbox-Exklusivität: Dieser Rollenspiel-Riese könnte direkt zum Launch auf die PS5 kommen

Erst vor Kurzem ließ Microsoft die Motoren einmal aufheulen, denn man bestätigte, dass Forza Horizon 5 erstmals mit der Xbox-Exklusivität der Reihe brechen würde und der Titel letzten Endes auf der PS5 über die Ziellinie fährt.

Seitdem kochen die Töpfe der Gerüchteküche beinahe über, jeden Tag überschlägt man sich mit neuen Spekulationen und vermeintlichen Leaks: Welche Portierungen bekannter Xbox First Party-Titel sehen wir noch auf der PlayStation? Ein Rollenspiel-Riese soll neuesten Berichten zufolge direkt zu seinem Launch auch auf die PS5 stapfen.

Kommt Fable direkt zum Launch auf die PS5? Das sagen die Gerüchte

Namen, die einem unweigerlich in den Kopf schießen, wenn man einmal an gefeierte Xbox-Exklusives denkt, gibt es einige: Gears of War, Starfield und natürlich auch Klassiker wie Halo sind davon lediglich die, die einem als Erstes einfallen. Selbstredend rücken eben jene auch in den Fokus der heißeren Spekulationen vergangener Tage, immerhin schielen PS5-Spielerinnen und -Spieler teilweise jahrzehntelang neidisch über den Plattformrand. Mit dem nahenden Release von Rollenspiel-Kracher Fable könnte sich dies nun erstmals ändern.

Passend dazu: Legendäre Rennspiel-Reihe Forza rast mit Highspeed aus der Xbox-Exklusivität

So wird von verschiedenen Seiten berichtet, dass Fable der erste Titel eines Xbox-eigenen Studios sein soll, der künftig zeitgleich auf Microsofts und Sonys Spielekonsolen springt. Laut Informationen des spanischen Portals Vandal (via Reddit), plane der Windows-Konzern, das mit Spannung erwartete RPG als erstes größeres First Party-Spiel direkt zum Launch auf die Xbox, den PC und sogar die PlayStation zu hieven.

Aktuell werkeln die Playground Studios ohnehin noch fleißig am Reboot, welches für das zweite Halbjahr 2025 angedacht und bereits seit 2020 angekündigt ist. Bislang gab es immer mal wieder ein paar Schnipsel, um den Hype nicht völlig abflachen zu lassen, doch bis auf die Trailer und die Ankündigung hat sich nicht allzu viel getan, weswegen wir ohnehin noch auf ein paar konkretere Informationen rund um das Open World-Abenteuer warten.

Was erwartet uns überhaupt?

Fest steht: Wir werden erneut in die fantastischen Weiten des Königreichs Albion entführt, in dem wir in der offen gehaltenen Spielwelt unser eigenes Schicksal schmieden sollen. Schon in den ursprünglichen Fable-Teilen spielten unsere Entscheidungen eine maßgebliche Rolle für den Verlauf des Abenteuers. Wer einen detaillierteren Einblick will, dem empfehlen wir einen Blick auf die ausführlicheren Insider-Infos zum neuen Fable.

Wie immer solltet ihr derartige Informationen aber ohnehin mit Vorsicht genießen, denn bestätigt ist bislang, wie bekannt sein dürfte, sehr wenig von offizieller Seite aus. Vom „Ende der Xbox-Exklusivität“ war bereits vor rund einem Jahr für diverse Titel wie Starfield und Co. die Rede und es scheint, als würde Microsoft an seiner Multiplattformstrategie weiter festhalten.

Quelle: Vandal via Reddit