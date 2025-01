Kero Quest 64: Dieser 3D-Plattformer versprüht Retro-Feeling à la Super Mario 64

Dass sich Videospielfans mit Affinität zum Programmieren und Gamedesign hin und wieder darin ausleben, dass sie Mods, Hacks und Fan-Games zu ihren liebsten Spielereihen kreieren, erfüllt nicht nur sie selbst, sondern bringt auch der geneigten Fan-Gemeinschaft viel Freude. Gerade bei Retro-Games aus den 90ern wie Super Mario, Legend of Zelda oder Mega Man lassen sich viele Neuinterpretationen aus der Modding-Szene finden.

Wenn einem dieser Rahmen zum Ausleben der Kreativität nicht ausreicht, muss man halt seine Fähigkeiten zum Entwickeln eines eigenen Spiels nutzen. Genau dies tat ein gewisser BroDute, der für sein von Super Mario 64 inspiriertes Abenteuer Kero Quest 64 schnell die erforderlichen Ziele auf Kickstarter erreicht hat. Ist nun sogar ein Switch-Release möglich?

3D-Plattformer Kero Quest 64 wäre 1997 eine krasse Konkurrenz für Mario gewesen

Der deutsche Modder ist bei Spieler*innen von Super Mario 64-Hacks vor allem durch die Star Revenge-Reihe bekannt, die er im Jahr 2012 begann. Die dort unter Beweis gestellte Expertise ist mehr als ausreichend, um ein eigenes Jump’n’Run im Nintendo 64-Look auf die Beine zu stellen. „Kero Quest 64 ist ein Collectathon-3D-Plattformer, der von anderen Games dieses Genres inspiriert wurde, besonders aus den späten 90ern.“

Hauptcharakter Kero, ein putziger blauer Frosch, hüpft durch bunte Welten in Retro-3D-Grafik und bedient sich dabei verschiedener Sprungtechniken. Tatsächlich wirken Doppel- und Wandsprung sowie ein Bodenstampfer von einem wohlbekannten rotbemützten Klempner abgeguckt. Sein besonderes „Gadget“ ist jedoch seine lange Zunge, die wie ein Greifhaken genutzt werden kann.

Die über 20 Level sollen von einer unterirdischen, gefrorenen Pyramide über einen Süßigkeitenberg bis zu Wüstenruinen reichen. Die Genrebezeichnung Collectathon bezieht sich dabei auf zahlreiche Sammelobjekte, die es in den Welten zu finden gibt, so wie es gerade in den Nintendo 64-Plattformern wie Donkey Kong 64 oder Banjo Kazooie Usus war.

„Die Steuerung wird bemerkenswert gut ausfallen.“

Das Kickstarter-Ziel von 20.000 Euro wurde schon erreicht, sogar das Stretch-Goal von 25.000, das eine Portierung des 3D-Plattformers für die Nintendo Switch in Aussicht stellt, ist bereits überwunden. „Wir planen einen Release auf Steam für Windows und Linux, das Spiel wird auch komplett mit dem Steam Deck kompatibel sein“, erklären BroDute und sein dreiköpfiges Entwicklerteam, das unter dem Namen Stratobox firmiert.

„Es gibt zwar immer Risiken im Zusammenhang mit derartigen Projekten, wir glauben aber, dass sie bei Kero Quest 64 so niedrig sind, dass die Fans zuversichtlich sein können, dass das Projekt beendet und geliefert wird.“

Die Spielphysiken sind grundlegend erstellt; derzeit sei man dabei, die Levels mit Objekten und Leben zu füllen. „Wir denken, dass die Steuerung im Spiel bemerkenswert gut ausfallen wird; mehr als der Games, von denen es inspiriert wurde.“ Wer sich selbst ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann eine Demo von Kero Quest 64 auf Steam herunterladen. Wenn ihr dagegen sehen wollt, wie ein absoluter Genre-Evergreen der 90er in Unreal Engine 5 aussieht, lohnt sich ein Blick hierher.

