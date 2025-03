Killing Floor 3: Release verschoben – „Sie haben ein Spiel gemacht, das jeder gehasst hat“

Killing Floor 3 kommt doch nicht wie ursprünglich angedacht Ende März in die virtuellen Ladenregale. Dies gibt Tripwire Interactive nun in einem ausführlichen Statement bekannt und verrät zugleich die Gründe hinter der Entscheidung.

Stattdessen hat man den eigentlich für den 25. Tag des Monats geplanten Release nun auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Lediglich, dass es noch dieses Jahr so weit sein soll, scheint festzustehen.

Killing Floor 3: Entwickler haben das „Ziel verfehlt“ – Release verschoben

Nur wenige Tage vor dem geplanten Launch sah sich Entwickler und Publisher Tripwire dazu gezwungen, dem actiongeladenen Horror-Shooter und seinen blutrünstigen Zombies noch einmal die Leine anzulegen. In einer längeren Erklärung begründen die Schöpfenden ihre Entscheidung, die aus dem Feedback der letzten Testphase resultiert. Killing Floor 3 habe demzufolge „das Ziel verfehlt“, wie es zusammenfassend heißt.

„Wir haben uns dazu entschieden, Killing Floor 3 auf ein noch unbestimmtes Datum später in 2025 zu verschieben“, leiten die Verantwortlichen das Statement zur Verschiebung des Shooters mit Zombie-Anleihen ein. Und weiter:

„Nachdem wir uns die Zeit genommen haben, das Feedback aus unserer letzten geschlossenen Beta zu sammeln und zu diskutieren, haben wir festgestellt, dass wir das Ziel verfehlt haben. Unser Ziel ist es, mit Killing Floor 3 nicht nur einen ehrgeizigen Schritt nach vorne zu machen, sondern auch das Spielerlebnis zu erhalten, das ihr kennen und lieben gelernt habt.“ Tripwire Interactive

Zusammen mit der Unterstützung des Mutterkonzerns – der Embracer Group – arbeite man derweil an einem Zeitplan, um die Probleme aus der Welt zu schaffen, die während der Betaphase in den kritischen Fokus der Community gerückt waren. Vor allem die Performance und Stabilität des Spiels schienen mangelhaft, aber auch Benutzeroberfläche sowie die grundlegende Spielerfahrung, insbesondere die Beleuchtung und das Waffengefühl, fielen negativ auf.

„Sie haben ein Spiel gemacht, das jeder gehasst und geroasted hat“

Auf Reddit kommentieren Fans der Reihe das Geschehen nach wie vor, so liest man in einem Beitrag harsche, aber dafür ehrliche Worte: „Sie haben ein Spiel gemacht, das jeder gehasst und geroasted hat, und sie haben erkannt, dass es, wenn sie es jetzt auf den Markt bringen, überwiegend negativ aufgenommen wird und sofort stirbt.“ Auch andere Nutzende schließen sich an und sprechen sich teilweise sogar für die Verschiebung aus.

Es könnte sich also letzten Endes um eine durchaus clevere Entscheidung handeln, den Release des bereits 2023 auf der gamescom angekündigten apokalyptischen Action-Ablegers noch einmal zu verzögern. Wann Killing Floor 3 dann in diesem Jahr erscheint, steht allerdings wie bereits angeschnitten weiter in den Sternen.

