Kingdom Come: Deliverance 2 – Alles zu Release, Vorbestellung, Kampfsystem und mehr

Die Fahnen sind gehisst, es bläst die Fanfarne: Für den Release von Kingdom Come: Deliverance 2 senkt sich schon längst die metaphorische Zugbrücke. Heinrich, Protagonist der bald zweiteiligen Reihe, soll diese in wenigen Monaten durchschreiten, um euch für sein nächstes Abenteuer einzusammeln.

Seid ihr noch nicht sicher, was euch genau erwartet, wenn ihr ihm auf seinem Weg folgt, könnt ihr dafür ganz einfach unseren Überblick zu allen wichtigen Infos im Zusammenhang mit KCD2 zu Rate ziehen. Darin erfahrt ihr unter anderem auch, welche Optionen euch beim Kauf des Spiels zur Verfügung stehen und wie lang ihr noch auf die Veröffentlichung warten müsst.

Wann und für welche Plattformen erscheint Kingdom Come: Deliverance 2?

Erste Schätzungen zu einem Release von Kingdom Come: Deliverance 2 hat das Team noch im Jahr 2024 verordnet, wenn auch eher hin zu den letzten Seiten des Kalenders. Diese Vorstellung konnte sich nicht ganz verwirklichen lassen, allerdings mussten Fans nur um etwa zwei Monate vertröstet werden. Der 11. Februar 2025 steht mittlerweile als Tag der Veröffentlichung fest. Verfrühter Zugang ist laut aktuellem Stand nicht vorgesehen, egal wie viel Geld ihr in die Hand nehmt.

Um an der Zeitreise zurück ins Mittelalter teilzuhaben, benötigt ihr einen PC, eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series. Habt ihr das Grundspiel irgendwann erfolgreich abgeschlossen, erwarten euch danach noch drei geplante Erweiterungen, zu denen bisher noch kein Zeitplan vorliegt. Allerdings könnt ihr euch schon jetzt je ein Exemplar davon sichern, in dem ihr die entsprechende Edition vorbestellt.

Welche Editionen von Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr zu welchem Preis vorbestellen?

Für alle, die schon jetzt sicherstellen wollen, Kingdom Come: Deliverance 2 pünktlich zum Startschuss im Februrar in ihrer Sammlung aufzufinden, bietet sich eine Vorbestellung an. Je nach gewählter Edition gesellen sich einige Extras zum Grundspiel dazu. Die Standard Edition enthält trotz ihres Status als Basispaket die Bonusquest „Löwenwappen“. PC-Spieler*innen müssen hierfür 59,99 Euro aus dem Kleingeldfach kramen. Wie so oft lässt ein Konsolenlogo auf der Packung den Preis steigen: PS5- und Xbox Series-Versionen sind 69,99 Euro teuer.

Würdet ihr euren Heinrich gerne in die Ausrüstung des tapferen Jägers stecken und obendrein von einem Erweiterungspass Gebrauch machen, ist die 79,99 Euro teure (Konsole: 89,99 Euro) Gold Edition besser auf euch zugeschnitten. Dieses Angebot kann die Collector’s Edition überbieten, in dem sie euch zusätzlich zu all dem eine 30cm große Statue von Heinrich und Pebbles, ein Set mit Anstecknadeln, eine exklusive Stoffkarte, ein Sammelkartenset und den Brief der Hoffnung mitliefert. Die bekommt ihr auf Amazon für 199,99 Euro, leider ist hier nicht von beständiger Verfügbarkeit auszugehen.

Wie setzt Kingdom Come: Deliverance 2 die Geschichte fort? (Leichte Spoiler)

Die Storyline des ersten Teils wird in Kingdom Come: Deliverance 2 weitererzählt. Kurze Auffrischung, falls euer letzter Spieldurchgang im Vorgänger länger her ist: Heinrich von Skalitz, lebhaft im Böhmen des 15. Jahrhunderts, hat bei einem Überfall auf seinen Heimatort beide Eltern verloren und musste sein Leben als Sohn eines Schmieds von Trauer erfüllt hinter sich lassen.

Seit dem ist es sein Ziel, Rache zu nehmen und gleichzeitig als fähiger Ritter in den Rängen aufzusteigen. Das alles ist garniert mit realen historischen Begebenheiten und frei von Fantasy-Einschlägen. Starke Orientierung an der damaligen Realität darf deshalb natürlich im Nachfolgetitel nicht fehlen.

Am Ende des ersten Abschnitts seiner Reise steht Heinrich kurz davor, gemeinsam mit seinem Freund Hans in der Stadt Kuttenberg einzutreffen. Zu diesem Zeitpunkt ist Heinrich zu einem stattlichen Kämpfer herangewachsen, was die Entwickler*innen mit Hinblick auf seinen künftigen Auftritt vor ein Problem gestellt hat: Wenn er bereits so stark ist, wie sollen Spieler*innen dann weiterhin zufriedenstellende Level-Aufstiege erleben?

Diese Frage beantworten sie nicht mit einem kontextlosen Zurücksetzen seiner Fähigkeiten, sondern durch Storytelling. Nach einem längeren Gameplay-Abschnitt zu Beginn muss Heinrich einen schweren Fall aus großer Höhe einstecken und ab dann nach und nach seine Kräfte wiederherstellen – ganz bis auf Null sinken die Werte jedoch nicht. Im folgenden Verlauf stoßt ihr immer wieder auf Rückblenden zu Schlüsselmomenten aus dem ersten Teil, weshalb ihr selbst ohne jedes Vorwissen problemlos einsteigen könnt.

Welche Spielmechaniken und Spielinhalte ändern sich?

Eine der auffälligsten Neuerungen in Kingdom Come: Deliverance 2 ist die größere Spielwelt. Deutlich wird das unter anderem beim Besuch in Kuttenberg, einem Ort, der mit seiner Fülle an Straßen und Gebäuden zu ausführlichen Erkundungstouren einlädt. KCD2 wird außerdem aus zwei Gebieten bestehen, deren Karten zusammengenommen etwa 25 Prozent mehr Fläche abdecken, als das erste Spiel es konnte. Auch für die Menge an Cinematics wurde nicht zu sparsam am Regler gedreht: Ganze fünf Stunden an filmischen Sequenzen dürft ihr euch reinziehen.

Warhorse Studios will seinen Wurzeln der möglichst detailreichen und historisch akkuraten Abbildung von mittelalterlichen Kämpfen treu bleiben und setzt deshalb weiter auf das bisherige System. Wohlüberlegte Angriffe und Paradeversuche mit festgelegten Richtungen sind also auch in Zukunft das A und O – obwohl sich die Anzahl der Richtungen verringert. Ihr sollt Erfolg allein durch eigenes Zutun und Übung erleben, und nicht aufgrund durch den Code ausgespuckter Zufallszahlen. Allerdings wächst die Auswahl an euch zur Verfügung stehenden Schadensbringern um Armbrüste und Schusswaffen.

Passt nur auf, dass ihr eure Feuerbüchse nicht vernachlässigt und sie euch womöglich in der Hand explodiert. Angenehmerweise lässt sich der Zustand eurer Waffen bald sofort anhand ihrer Optik ablesen. Und falls ihr doch mal ohne Hilfsmittel dastehen solltet, habt ihr ja immer noch eure Fäuste mit dabei. Die werdet ihr zusätzlich zur bekannten Handhabung auch für intuitive Griffe, Würgegriffe, Werfen und Entwaffnungen einsetzen können.

Wir bei 4P hatten im Rahmen der gamescom die Möglichkeit, Kingdom Come: Deliverance 2 anzuspielen. Welche Eindrücke wir währenddessen gewinnen konnten, erfahrt ihr in einem entsprechenden Bericht.

Quellen: reddit u/Crunchyspork27, YouTube / Warhorse Studios, kingdomcomerpg.com