Kingdom Come Deliverance 2: Riesen-Update bestätigt – Es kommt schon an diesem Tag

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr als Heinrich unter anderem zu Pferd durch die malerische Landschaft reisen, anspruchsvolle Kämpfe ausfechten und euch in tiefgreifenden Dialogen verlieren. Was bisher nicht möglich war, ist der Gang zum Barbier für einen frischen Haarschnitt.

„Seiten auf Null“, mag ein modebewusster Heinrich etwa bald sagen, wenn der Dienstleister sein Rasiermesser zückt. Oder möglichweise entscheidet er sich auch für einen farbenfrohen Irokese, ganz im Sinne der häufig totgeglaubten Punk-Bewegung – zumindest PC-Spieler*innen könnten dieses Szenario dank im Update ebenfalls enthaltenem Mod-Support erleben.

Kingdom Come Deliverance 2: Der feine Heinrich sucht einen Barbier auf

Das es anpassbare Bärte und Frisuren in Kingdom Come Deliverance 2 geben soll, wissen wir seit der von Entwickler Warhorse Studios geteilten Roadmap nun schon etwas länger. Zusammengepackt mit offiziellem Modding–Support für PC-Spieler*innen hat das Team daraus ein Update geschnürt, dessen angepeilter Release im Frühling 2025 wie angekündigt stattfinden soll und damit wunderbar den vorgelegten Zeitplan einhält. Immerhin ist der 13. März jetzt als Tag der Veröffentlichung von Version 1.2 bestätigt.

In der Software-Auffrischung sollen außerdem eine Menge Bug Fixes enthalten sein – davon sogar über 1.000, so hieß es. Unter anderem ist die Verbesserung der Controllersteuerung geplant, bei der Fans bisher öfter von Problemen berichteten. Aber auch an anderen Stellen in dem extrem umfangreichen RPG stoßen Spieler*innen immer mal wieder über kleine Makel wie Grafik-Glitches oder Ungereimtheiten im NPC-Verhalten, die es zu beheben gilt.

Lesetipp: Über 1.000 Verbesserungen im neuen KCD 2-Update

Sobald der 13. März eingetroffen ist, lohnt es sich definitiv, euren Spielstand in Kingdom Come Deliverance 2 nochmal aufzuwecken, wenn dieser nach einem Monat Dauerbetrieb vielleicht langsam einzuschlafen droht. Dann erfahrt ihr, welche Styles der Barbiershop im Angebot hat und wie ihr nach einem Besuch dort euer Charisma boosten könnt. Für einen komplett neuen Spielstand ist das Update allerdings noch kein richtiger Anlass, würden wir behaupten.

In diesem Jahr folgen nämlich noch weitere neue Inhalte, die ihr euch für euren nächsten Run als Entdeckungen zusammensparen könnt. Etwa die ebenfalls kostenlos eingeführten Features Hardcore Modus und Pferderennen sowie die drei kostenpflichtigen Story DLCs Begegnungen mit dem Tod, Das Erbe der Schmiede und Mysteria Ecclesia. Noch in dieser Jahreszeit sollen die an alle Spieler*innen ausgerollten Patches an den Start gehen, je eins der Erweiterungspakete in jeder Saison ab Sommer. Das alles ist auch nochmal in unserer Zusammenfassung der Kingdom Come Deliverance 2-Roadmap nachzulesen.

