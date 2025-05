Kingdom Come Deliverance 2: Erster Story-DLC für das Mittelalter-RPG hat endlich einen Release-Termin – es wird tödlich

Seit seinem Release im Februar wird Kingdom Come Deliverance 2 fortwährend mit Updates versorgt, die das Mittelalter-Rollenspiel noch runder machen sollen.

Bislang haben die sich vorrangig auf Bugfixes und Balancing konzentriert, mit dem Hardcore-Modus kamen jüngst aber auch neue Features dazu, mit denen sich Spieler*innen ihr Abenteuer noch herausfordernder machen können. Nun folgt in Kürze endlich der erste (kostenpflichtige) Story-DLC.

Kingdom Come Deliverance 2: Weniger als eine Woche bis zur todbringenden Malerei

Den kündigte man schon vor einer Weile an und betitelte ihn „tödliche Pinsel“. Nun gibt es jedoch endlich auch einen konkreten Release-Termin: Ab dem 15. Mai könnt ihr mit Henry die mysteriöse Quest beginnen, indem ihr einem „Flüstern im Wald“ folgt, wie es auf dem offiziellen Twitter-Kanal der für Kingdom Come Deliverance 2 verantwortlichen Warhorse Studios heißt.

Dort gibt es schon jetzt auch einen einminütigen Trailer zu sehen, der neugierig auf den frischen Story-Inhalt macht. Wie der Name des DLCs vermuten lässt, geht es um einen Maler und ebenjenen findet Henry im erwähnten Wald, gefesselt an einen Holzpfahl. Während der kühne Recke sich dem wehrlosen Künstler nähert, scheint dieser mit sich selbst zu reden – oder mit dem vor ihm im Gras liegenden Schädel.

Lesetipp: Unser umfangreicher Test zu Kingdom Come Deliverance 2

Dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint, wird schnell anhand der schaurigen Stimmen klar, die der Maler offenbar hören kann. Als Henry auf einen Ast tritt, verstummt der Künstler und starrt ihn an – damit endet die Szene, es folgt der oben genannte Release-Termin und der Hinweis, dass der DLC auch im Expansion Pass enthalten ist.

Zusätzlich zu der Story, bei der ihr den übrigens Voyta heißenden Künstler in der Kutterberg-Region begleitet und zusammen mit ihm nach Inspirationen Ausschau haltet, bietet der kostenpflichtige Zusatzinhalt auch die Möglichkeit, eure eigenen Schildmotive zu gestalten. Welche neue Fähigkeit in Kingdom Come Deliverance 2 derzeit dumme Spieler*innen entlarvt, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

Quelle: Twitter /@WarhorseStudios