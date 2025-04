Kingdom Come Deliverance 2: Neue Fähigkeit entblößt dumme Spieler

Gerade erst hat Kingdom Come Deliverance 2 ein dickes Gratis-Update erhalten, dass das Mittelalter-Rollenspiel noch mal so richtig umkrempeln kann – wenn ihr wollt.

Darin enthalten ist nämlich ein optionaler Hardcore-Modus, der euch das Leben als Ritter und Recke überaus schwer gestalten kann. Von einer fehlenden Karte über weniger Tragekapazität bis hin zu langsameren Erfahrungspunkten. Letztere Fähigkeit hat einen ganz besonderen Namen und haut jetzt schon einige Spieler*innen in die Pfanne.

Kingdom Come Deliverance 2: Wer lesen kann…

Auch Reddit-Nutzer*in Possible-Emu-2913 hat sich aufgrund der neuen Eigenschaft in Kingdom Come Deliverance 2 ziemlich blamiert. Mit einem Screenshot meldet er oder sie sich in dem sozialen Netzwerk und fragt verwirrt nach, ob den Entwickler*innen beim Implementieren der Fähigkeit „Schwachkopf“ möglicherweise ein Fehler unterlaufen ist.

Die Beschreibung der Hardcore-Eigenschaft lautet nämlich wie folgt:

„Wie sage ich das am besten? Du bist nicht gerade die spitzeste Feder im Tintenfass. Die Leute müssen dir alles zwei Mal sagen, damit du überhaupt irgendwas verstehst.“ Gefolgt von: „Du erhältst Erfahrungspunkte 40 Prozent langsamer. Du erhältst Erfahrungspunkte 40 Prozent langsamer.“ Kleiner Tipp: Lest euch den Text langsam und gründlich durch, sonst entgeht auch euch vielleicht der durchaus gelungene Witz.

Possible-Emu-2913 möchte jedenfalls wissen: „Warum steht das da zwei Mal? Ist es verdoppelt, ein Bug?“ und zeigt damit, dass er oder sie nicht genau genug hingeschaut hat. Mehr als 7.000 Likes hat er oder sie für diese unabsichtliche Situationskomik einfahren können, die Kommentare triefen nur so vor Spott: „Nicht die hellste Kerze auf dem Kronleuchter, was?“, schreibt beispielsweise Mascagranzas. OmgSlayKween bedauert derweil, dass der oder die Reddit-Nutzer*in es auf diese Weise erfahren musste: „Stell dir vor, du erfährst es durch ein Videospiel.“

Possible-Emu-2913 nimmt es aber wenigstens mit Humor: „Ich kann nicht mal so tun, als hätte ich nur einen Witz gemacht“, schreibt er oder sie. Hoffentlich erging es euch anders, falls ihr schon Erfahrungen mit dem Hardcore-Modus in Kingdom Come Deliverance 2 gemacht habt. Seid ihr damit längst durch, legen wir euch derweil ein anderes, geradezu schweinisches Mittelalter-Rollenspiel ans Herz.

