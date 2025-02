Kingdom Come Deliverance 2: Fans zeigen lustige Entdeckungen mit überraschend durchdachtem Feature

Kingdom Come Deliverance 2 hat Spieler*innen nach seinem kürzlichen Release Herzchen in die Augen gezaubert. Die kleinteilige Zusammensetzung des Rollenspiels zu einer umfangreichen Open World fühlt sich gleichzeitig innovativ wie nostalgisch an.

Während massenweise neue und vom ersten Teil herüber geschwappte Fans sich an Protagonist Heinrichs zweitem großem Abenteuer erfreuen, stoßen sie dabei immer wieder auf erfreuliche Details, die teilweise unscheinbar im Hintergrund ablaufen und doch ihre eigene ganz besondere Funktion erfüllen. Wusstet ihr beispielsweise, dass NPCs sich an euren fallengelassenen Items bedienen, und zwar nach einem ausgeklügelten System?

Kingdom Come Deliverance 2 lässt NPCs nacht gratis Zeug grabbeln

Auf der Plattform Reddit zeigt Nutzer*in MCloganator im Zeitraffer, wie sich Bürger und Bürgerinnen von Kuttenberg an einem riesigen Haufen von Gegenständen bedienen, die Heinrich aus seinem Inventar verbannt hat. Insgesamt 300.000 Groschen an Wert liegen da einfach auf dem Boden. Nach und nach hebt immer mal wieder einer der vorbeilaufenden Passanten etwas davon auf, aber nicht einfach nach dem Zufallsprinzip.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Patrik Papso, Entwickler bei Warhorse Studios, ist auf das Video aufmerksam geworden und teilt auf Twitter ein paar spannende Infos zu der Mechanik. „Haha, das ist ein NPC-Verhaltensmuster, das ich entworfen habe! Sie wählen, was sie aufheben, ausgehend von ihrem Stand. Daher ignorieren Nobelleute billigen Mist, aber Arme heben ihn auf“, erklärt er.

Lesetipp: Test zu Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 streut überalle versteckte Gags ein

Neben lustigen Clips, in denen NPCs wie gierige Ameisen einen Dorfplatz leeren, berichten Fans auch von anderen amüsanten Situationen, die durch das Feature hervorgerufen wurden. So erzählt Nutzer*in ELTNAME im selben Thread, einen Charakter dabei beobachtet zu haben, wie er weggeworfenen Müll am Straßenrand in seine Taschen wandern ließ und dabei den Ausdruck „Yoink“ von sich gab. Nutzer*in web_knows antwortet darauf mit einem Screenshot, welche die humorvolle Dialogzeile bestätigt.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Intergalacticdespot war Opfer einer ähnlichen Interaktion, die allerdings beinah Diebstahl gleicht. Für den Kampf mit einer Gruppe Banditen leerte die Person kurzzeitig ihr überfülltes Inventar, vor dem Einsammeln jedoch stellte sich ein Jäger direkt davor und bediente sich mit den Worten „Ich kann nicht glauben, dass jemand das hier einfach hat liegenlassen“ an dem wertvollen Besitz.

Während sich die Community an zusammengetragenen Entdeckungen und Anekdoten ergötzt, rücken gleichzeitig die versprochenen DLCs immer näher. Eine entsprechende Roadmap zu den kommenden Inhalten für Kingdom Come Deliverance 2 hat Warhorse Studios schon frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Quellen: Reddit r/kingdomcome, Twitter / @BlueX_ow